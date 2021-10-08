Бюст основоположника юкагирской литературы установят в Болгарии

Имя талантливого писателя, зачинателя юкагирской литературы, первого ученого из числа малочисленных народов Севера, видного общественного деятеля Николая Ивановича Спиридонова-Тэки Одулока стоит в одном ряду с основоположниками литературы народов Якутии Алексеем Кулаковским, Анемподистом Софроновым-Алампа, Платоном Слепцовым-Ойунским, Николаем Тарабукиным и др.

Во время онлайн-конференции, посвященной 115-летию со дня рождения Тэки Одулока в Литературном музее им.П. Ойунского, внучка якутского писателя Лариса Реасовна Кулаковская, рассказала об инициативе установки бюста основоположника юкагирской литературы в болгарском городе Плиска.

Уникальный музейный комплекс «Дом кириллицы» создан местным предпринимателем Кареном Алексаняном. В этом музее установлены бюсты великих классиков мира, которые писали на кириллице. Отметим, город Плиска является родиной кириллицы. В 2019 году наряду с писателями из Болгарии, Сербии, России, Украины, Беларуси, Молдовы, Македонии, Монголии и других стран был установлен бюст основоположника якутской литературы Алексея Кулаковского. Лариса Реасовна принимала участие в торжественном открытии установки бюста своего знаменитого деда, также в Болгарию приехала большая делегация из Якутии. Тогда у Ларисы Кулаковской возникла идея установить в этом музее бюст какого-нибудь писателя из числа народов Севера.

«Тогда я обратилась к вице-спикеру нашего Государственного собрания Ил Тумэн Александру Жиркову с вопросом, кого из писателей народов Севера можно предложить? Он ответил, однозначно Тэки Одулок», — рассказала Лариса Кулаковская.

По ее словам, основатель «Дома кириллицы» Карен Алексанян только поддержал эту инициативу, и она была рада сообщить об этом участникам мероприятия, посвященного к 115-летию Тэки Одулока.

За изготовление бюста юкагирского писателя взялся якутский скульптор Федор Марков. Все работы и расходы по изготовлению и транспортировке в Болгарию господин Карен Алексанян осуществляет за свой счет. Предполагаемая дата торжественного открытия бюста в музейном комплексе г. Плиска — март 2022 года.