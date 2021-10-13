Бюджетники Якутии требуют повышения зарплаты

Речь идет о техническом, административном, обслуживающем персонале, занятому в бюджетной сфере. Зарплата этой категории работников остается низкой, планируемое повышение на 3,8% не будет ощутимой из-за роста инфляции и МРОТ, сказано на публичных слушаниях проекта госбюджета на 2022 год, сообщает EXO-YKT.

Председатель Федерации профсоюзов Якутии Николай Дегтярев сообщил, что в республике к прочей категории работников бюджетной сферы относятся 37 тысяч человек. Их не коснулось недавнее 3-16% повышение зарплаты бюджетникам. С сентября 2021 года зарплата выросла у воспитателей, педагогов учреждений дополнительного образования и учреждений детей-сирот, научных сотрудников, преподавателей высшего профессионального образования, работников культуры и социальных работников.

Работникам бюджетной сферы, относящихся к категории прочих работников, повысят зарплату на 3,6% с января 2021 года. На эти цели Минфин Якутии заложил 1,7 млрд руб. в бюджете следующего года. Но люди уверены, что повышение зарплаты станет незначительной, не решит проблему нехватки денег из-за разгона инфляции. Публично свое мнение выразили 13 тысяч работников, которые участвовали в акции профсоюзов Якутии и подписали требование о повышении зарплаты.

«В этом году рост цен большой, это не менее 8%. С 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда вырастет на 6,4%. Это фактически нивелирует дифференциацию оплаты труда по прочим категориям», — считает Дегтярев. Он призвал депутатов Ил Тумэна при рассмотрении проекта закона о госбюджете на следующий год поддержать позицию профсоюзов о росте зарплаты бюджетников на не меньше, чем на 6%.