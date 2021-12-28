Бюджетникам Якутии повысят зарплату❗

Из резервного фонда правительства РФ направят более 12,2 млрд рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы. Речь идет об учителях, врачах, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры.

Рост зарплаты учитывает скорректированные прогнозные показатели размера и темпа роста средней заработной платы в регионах России.

Повышение зарплат — исполнение правительством РФ майских указов президента «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». В Якутии работают более 30 тысяч работников бюджетной сферы, которые по майским указам не попали в перечень категорий бюджетных служащих — социальные педагоги, медицинские техники.

«В 2022 году поэтапно будет обеспечен рост заработной платы квалифицированных работников бюджетной сферы, не отнесенных к «майским» указам президента РФ, с низкой заработной платой сверх прогнозного индекса потребительских цен», — прокомментировали в министерстве труда и социального развития Якутии.

Следить за тем, чтобы средства дошли до людей в регионах, будет Минтруд РФ под личным контролем его главы Антона Котякова.