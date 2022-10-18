Бюджетникам поднимут зарплаты: кого коснется повышение

Принято решение о втором этапе повышения оплаты труда целевых категорий работников бюджетной сферы.

В рамках доведения заработной платы целевых категорий работников до установленных указами Президента Российской Федерации 2012 года плановых значений 100% и 200% к среднему доходу от трудовой деятельности по субъекту Правительством Республики Саха (Якутия) принято решение о 2-м этапе повышения фонда оплаты труда отдельных целевых категорий работников бюджетной сферы. На эти цели будет направлено дополнительно 1 539,5 млн. руб.

В целях реализации постановления будут произведены перерасчеты по заработной плате с 1 сентября 2022 года 43,3 тысячам работников:

— на 9,2 процента педработникам общего образования, педработникам дополнительного образования, преподавателям и педработникам высшего образования, врачам, социальным работникам и педработникам, оказывающим социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

— на 8,2 процента среднему медицинскому персоналу учреждений образования и здравоохранения;

— на 7,0 процентов преподавателям и мастерам производственного обучения среднего профессионального образования;

— на 3,0 процента основному персоналу учреждений культуры.

Все отраслевые нормативные правовые акты о повышении оплаты труда работников бюджетной сферы, на основании которых будут произведены перерасчеты по заработной плате, должны быть приняты не позднее 20 ноября 2022 года.