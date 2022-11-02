Бюджет Якутска обсудили на заседании междепутатской ассоциации «Столица»

2 ноября состоялось заседание междепутатской ассоциации «Столица». Депутаты Якутской городской Думы и Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от города Якутска обсудили ход подготовки бюджета городского округа «город Якутск» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы.

В заседании принял участие глава городского округа «город Якутск» Евгений Григорьев. Основную информацию по данному вопросу представила начальник Департамента финансов Окружной администрации города Якутска Ольга Максимова.

В ходе заседания депутатами был обсужден вопрос обеспечения переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. На сегодняшний день с 2012 года в городе признано аварийными 1085 домов, площадь которых составляет порядка 480 тыс. кв. м. Из них 885 жилых домов не попали ни в республиканскую, ни в муниципальную программу расселения, не включены в договора о развитии застроенных территорий города. При этом 39 из них в настоящий момент требуют скорейшего решения вопроса по расселению. Общая потребность в финансовых средствах на расселение указанных домов составляет 1 819,4 млн рублей.

Согласно озвученной информации по вопросу сноса расселенных аварийных домов, в городе Якутске расселению подлежат 165 многоквартирных жилых домов. В период с 2019 по 2021 годы за счет средств местного бюджета снесено 59 МКД на общую сумму 33 млн рублей. В 2022 году выделено 21,6 млн рублей. На сегодняшний день снесены 21 МКД, проводится работа по сносу еще 2 МКД. В 2023 году сносу подлежат 79 аварийных многоквартирных домов, расселяемых в рамках республиканской адресной программы. Ориентировочная стоимость сноса составляет 93 млн рублей. Однако предусмотреть такое количество средств в полном объеме в бюджете города не представляется возможным. В связи с чем необходимо рассмотреть вопрос выделения бюджетных ассигнований из государственного бюджета РС(Я) в 2023 году на софинансирование в полном объеме.

На заседании также был рассмотрен вопрос финансирования переданных государственных полномочий по обращению с животными без владельцев на 2023 год. В 2022 году на эти цели из госбюджета РС(Я) городскому округу «город Якутск» выделена субсидия на общую сумму 31,1 млн рублей. Также в связи с израсходованием средств планируется выделение 14,9 млн рублей. Итого за 2022 год расходы на комплекс мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев на территории города Якутска составят 46 млн рублей. В госбюджете РС(Я) 2023 года в целях обеспечения безопасности жизни и здоровью граждан от нападений животных без владельцев необходимо учесть расходы на пожизненное содержание животных, находящихся в приюте, в количестве 1500 голов в размере 52,4 млн рублей.

Депутаты также рассмотрели вопросы разработки проектно-сметной документации по газификации участков многодетных семей на Намцырском тракте, 8 км, Вилюйском тракте, 16 км и с.Кильдямцы. На эти цели необходимо предусмотреть в государственном бюджете РС(Я) в 2023 году 63,73 млн рублей.

Помимо этого, на заседании рассмотрели вопрос софинансирования расходов на строительство спортивных объектов в рамках подготовки к VIII Международным спортивным играм «Дети Азии», которые пройдут в Якутске в 2024 году. В текущем году Окружной администрацией начата реализация мероприятий по строительству двух Многофункциональных спортивных залов в Сайсарском и Строительном округах. Сроки строительства — 2023-2024 год. Стоимость — 1 149,0 млн рублей. Необходимо рассмотреть возможность снижения предельного уровня софинансирования расходных обязательств с 89% или 126,4 млн рублей до 1%, т.е. 11,5 млн рублей.

На заседании отметили необходимость рассмотрения вопроса увеличения норматива отчисления по НДФЛ в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы с 25% до 35%, с внесением соответствующих изменений в закон РС(Я) «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)».

Также был рассмотрен вопрос об установлении на 2023 год для городского округа «город Якутск» уровня софинансирования расходов, возникающих при реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования, в размере не более 6%. С учетом указанного размера софинансирования общий объем обязательств городского округа «город Якутск» составит 82 594,7 тысяч рублей. В 2022 году на реализацию мероприятий по капремонту зданий общеобразовательных учреждений из местного бюджета было направлено 100 504,6 тысяч рублей, или 11,0%.

В ходе заседания ассоциации «Столица» депутатами было предложено рассмотреть вопрос о необходимости рассмотрения средств государственного бюджета РС(Я) в 2023 году на устройство водоотводных и дренажных систем при строительстве автомобильных дорог в городском округе «город Якутск».