Бюджет Якутска: от стенаний к песне

Походит к завершению принятие бюджета Якутска на 2021 год. Столько говорилось о его сложностях, что создана интрига.

Однако к окончательному принятию основного финансового документа сложности как бы улетучились: город обделенным не останется – это точно. В принципе, настал радостный момент, от которого и запеть можно. Это стало ясно на заседании постоянной комиссии Якутской городской Думы по бюджетно-экономической политике. На ней проект бюджета поддержан и отправлен через президиум Гордумы на очередную сессию представительного городского органа, которая пройдет 23 декабря.

Теперь об основных цифрах. Бюджет текущего года скорректирован в сторону существенного увеличения. По уточнению доходы составят 17, 910 млрд рублей, расходы – 18, 813 млрд. До уточнения были гораздо меньшие суммы: 16, 109 и 16, 518 млрд рублей, соответственно.

Второй вопрос – «О бюджете городского округа «Город Якутск» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов». Основные параметры по сравнению с 2020 годом увеличены: с 16, 109 млрд рублей (сумма по утвержденному ранее бюджету) до 17, 221 млрд. А ведь еще месяц назад сумма доходов была ниже уровня текущего года. Увеличение на 1, 2 млрд рублей не с неба свалилось, а из вышестоящего бюджета республики. И деньги даны не из-за жалоб мэрии, а на законных основаниях: это выплаты в сфере образования, включая новые выплаты за классное руководство в школах. Это выкуп здания под детский сад на 203 микрорайоне и школу в 68 квартале.

А ведь по-прежнему полтора миллиарда заложены в капремонт дорог, начнется реконструкция проспекта Ленина. На стадии окончательного решения строительство до 2024 года нескольких школ в Якутске с полным участием федеральных средств. Плюс ко всему увеличены поступления на переселение из ветхого и аварийного жилья, что может решить проблему 17 квартала.

Все социальные гарантии бюджетникам, увеличение их зарплат сохранены. В остальном в проекте бюджета после первого чтения произошли разные передвижки. Например, мэрия под Год благоустройства увеличила муниципальную программу по комфортной городской среде. Но потом пришлось 15 млн из подпрограммы по благоустройству дворовых территорий переместить на другие цели. В принципе, передвижки — это нормальный процесс, ведь денег в бюджете не хватает всегда.

Депутаты отметили, что практически все их рекомендации окружной администрацией выполнены. Но не полностью. Например, рекомендация по выделению средств на аренду помещения для общества садоводов и огородников Якутска. Эти деньги постоянно закладывались в бюджет, так как НКО обладает большим и ценным архивом, который содержит историю дачных земельных участков. Для хранения бумаг и офиса необходимо помещение. Сейчас администрация города предлагает решить вопрос путем предоставления помещения в торговом центре «Набережный», который принадлежит муниципалитету, но руководство общества садоводов и огородников подходит к делу щепетильно и подыскивает оптимальные варианты.

Не выполнена и другая рекомендация. Депутат Андрей ЛЕБЕДЕВ напомнил, что на комиссии по городскому хозяйству и экологии (председателем которой он является) представители окружной администрации позитивно отнеслись к предложению народных избранников увеличить расходы на сферу ЖКХ, ведь остро не хватает средств на уборку улиц, несанкционированных свалок стало больше, город не участвует в софинансировании «собачьего вопроса», не производится нормальный ямочный ремонт дорог. Надо сказать, что мэрия Якутска еще два года назад словно выбрала отрасль ЖКХ крайней, все время пытаясь урезать именно ее. Однако депутаты постоянно указывали на ошибочность данных действий.

Может быть, администрация города ничего не прибавила отрасли из-за того, что не были названы конкретные суммы? Заместитель Председателя Гордумы Анатолий КЫРДЖАГАСОВ сформулировал конкретное предложение: рекомендовать окружной администрации в первом квартале следующего года предоставить депутатам план улучшения работы ЖКХ города.

«Свалка горит, чего не было с 2013 года, дороги не убираются. Это все результат недофинансирования отрасли», — отметил Анатолий Андреевич.

Было озвучено и еще одна невыполненная рекомендация. Председатель постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике Сергей ЧЕРНЫХ предложил следующее: если мэрия приняла решение о продаже здания, то надо вносить его в приватизационный план. Сказав «а», надо говорить «б». Есть в рекомендации Черныха и второй пункт: если здание не продается, передать часть этажей образовательному учреждению. В итоге здание в приватизационный план не внесено. На вопрос о том, будет ли оно все-таки продаваться, первый заместитель главы города Евгений ГРИГОРЬЕВ ответил расплывчато: с житейской точки зрения надо. Он имел ввиду, что администрация разбросана аж по 12 зданиям. Ну а отдавать часть здания школе нельзя, так как оно не отвечает требованиям пожарной безопасности. Здесь наверняка у некоторых слушателей возникло два вопроса: что ж так разрослась мэрия? И второй: как же сама мэрия работает в столь опасном здании?

Сергей Черных заключил, что «стенать» по поводу бюджета администрации города не стоит, ведь бюджет увеличился по сравнению с прошлым годом более чем на 1 млрд рублей.

«Если идет ссылки на пандемию, то это уже начинает раздражать. Она не мешает отлавливать собак, ремонтировать дороги», — сказал депутат.

Еще один рассмотренный депутатами вопрос – «О внесении изменений в Положение об установлении ставок земельного налога, порядков и срока уплаты земельного налога на территории городского округа «Город Якутск». Речь идет о снижении до нуля аренды земли для управляющих компаний ТОСЭР по предложению Индустриального парка «Кангалассы». Сейчас данное учреждение платит 28 000 рублей в год за 41 участок земли площадью 147 га – это 10 процентов от полной стоимости аренды земли. Это и удивило заместителя председателя Гордумы Анатолия Кырджагасова: неужто небольшая сумма повлияет на то, что ТОСЭР привлечет больше инвестиций?

Ему ответили, что ТОСЭР создает рабочие места, что в Кангалассы и так предприниматели неохотно приходят и что это снимет некие бюрократические препоны и намекнули — это указание самого Трутнева.

В итоге 4 депутата – члена комиссии проголосовали «за», 2 воздержались.