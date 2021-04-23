Бюджет Якутска на 2021 год увеличился на 1,7 млрд рублей

23 апреля состоялось заседание постоянной комиссии Якутской городской Думы по бюджетно-экономической политике. Рассмотрен вопрос об изменениях в городской бюджет.

По вопросу «О внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 23 декабря 2020 года РЯГД-23-2 «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с информацией выступила Ольга Максимова — начальник Департамента финансов Окружной администрации города Якутска.

Бюджет города увеличился на 1, 727 млрд рублей, из них трансферт из вышестоящего республиканского бюджета 1, 644 млрд. После уточнения доходы бюджета г. Якутска составят 18, 949 млрд рублей, расходы – 19,729, дефицит 780, 2 млн, или 9,6%.

Расходы увеличиваются по большинству муниципальных программ. В частности, по программе «Культура» — на 1,6 млн рублей, по программе «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город» — на 6,8 млн рублей. На образование будет направлено дополнительно 368 млн рублей – в основном на бесплатное горячее питание для начальных классов. А также на ремонт IT-куба по ул.Горького, 98/1, который откроется 1 сентября, и на ремонт здания для инклюзивного детского центра по ул. Клары Цеткин.

Депутаты Саргылана Васильева, Владимир Аммосов напомнили о рекомендациях постоянных комиссий и письменному обращению в адрес окружной администрации, в частности, по благоустройству территории городской больницы №2, ее филиалов в Мархе и Магане, выделению финансов ЯРО «Союза садоводов и огородников России», увеличению финансирования отрасли ЖКХ.

Ольга Максимова сказала, что очень много потребностей, не хватает средств, например, на ремонт муниципальных учреждений. Но благоустройство территории больницы и садоводы-огородники включены в реестр дополнительной потребности. Также большое внимание уделяется ЖКХ города.

Депутат Владимир Аммосов отметил, что надо совместно с администрацией города определить, где и какие потребности ЖКХ города «проседают» по столичным функциям, чего не хватает, чтобы потом работать с Правительством республики. Также в свете Послания Президента страны надо определить объем работы по газификации.

Депутат Андрей Лебедев сказал: «Отрадно, что бюджет увеличивается, но все равно надо обратить внимание на отрасль ЖКХ, далее работать с правительством».

В итоге депутаты вынесли проект решения на Президиум Гордумы. Далее вопрос должен быть рассмотрен на очередной сессии.