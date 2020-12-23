Бюджет Якутска на 2021 год принят

23 декабря состоялась XXIII сессия Якутской городской Думы. Принят бюджет города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, который депутаты назвали оптимистичным.

Изменения в бюджет текущего года

По первому вопросу повестки рассмотрены изменения в бюджет текущего года. По уточнению доходы составят 17, 910 млрд рублей, расходы – 18, 813 млрд. В начале года были гораздо меньшие суммы: 16 млрд.рублей, 109 млрд.рублей и 16 518 млрд. рублей, соответственно.

Бюджет на 2021 год

Второй вопрос – «О бюджете городского округа «Город Якутск» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов». Если общие доходы на 2020 год принимались в сумме 16 109 млрд рублей, то в этом году это 17 221 млрд. Рост произошел благодаря трансфертам из республиканского бюджета на сферу образования, включая новые выплаты за классное руководство в школах, выкуп здания под детский сад на 203 микрорайоне и школу в 68 квартале.

По собственным доходам окружной администрации сумма в 2021 году меньше текущего года на 143 млн. рублей.

Начальник департамента финансов окружной администрации Ольга Максимова отметила, что все рекомендации постоянных комиссий Гордумы приняты.

Председатель постоянной комиссии Гордумы по бюджетно-экономической политике Сергей Черных еще раз напомнил о рекомендации профильной постоянной комиссии по городскому хозяйству и экологии увеличить финансирование ЖКХ города – содержание деревянного жилфонда, содержание дорог и другое. Всю экономию средств по торгам направлять в данную отрасль. Сергей Викторович заметил, что «не надо сравнивать с 2020 годом, так как мы и год назад говорили, что сфера ЖКХ недофинансируется. Сейчас город убирается меньше, что связано с недофинансированием городских предприятий. Да, надо принимать в таком виде, но держать в уме, что бюджеты 2022-2023 годов будут с дефицитом».

Депутат высказал замечания: «Мало информации по эффективности муниципальных программ, они неосязаемы. В части сокращения фонда оплаты труда в городской администрации на 10 процентов мы предлагали подойти персонально, но до сих пор ответа не получили. Сардана Владимировна, и так зарплата сотрудников занижена, трудно найти серьезных специалистов – это мое личное мнение, — обратился Сергей Черных к главе города, — в то же время в предприятиях с участием города выплачивают завышенные премии, компенсации при увольнении, которые превышают суммы, которые перечисляются в городской бюджет. Здесь нужен персональный подход к оптимизации».

Первый заместитель председателя Гордумы Евдокия Евсикова отметила, что все вопросы вместе с окружной администрацией были отработаны, и поддержала в том, что бюджет нужно принимать.

Депутат Айаан Васильев отметил, что бюджет программы по развитию образования увеличен на 10 % по сравнению с 2020 годом, а программы по культуре и содействию занятости снижены почти на 10 % . Васильев отметил, что благодаря депутатам удалось увеличить финансирование комплектации библиотечных фондов.

-Почему нет планов по увеличению доходов? – обратился к окружной администрации депутат Станислав Сивцев.

Глава города Сардана Авксентьева объяснила, что сейчас заканчивается разработка плана мероприятий по мобилизации доходов. И предложила депутатам вместе обсудить его.

Депутаты проголосовали за бюджет единогласно. Председатель Гордумы Альберт Семенов поздравил всех с завершением большой работы.