Бюджет Якутска на 2021 год назвать пессимистичным нельзя

25 ноября состоялось заседание 22-й (очередной) сессии Якутской городской Думы. Рассмотрены вопросы о внесение изменений в бюджет текущего года и о бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Вел сессию председатель Гордумы Альберт Семенов. В сессии принял участие исполняющий обязанности Главы Якутска Евгений Григорьев.

Вопрос «О внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 25 декабря 2019 года РЯГД-12-2 «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Уточнение расходной части бюджета без изменения общего объема расходов производится в муниципальной программе «Развитие агропояса» — субсидия дачным НКО на возмещение затрат по отсыпке и грейдированию дорог.

Такое же уточнение по программе «Развитие образования» на укрепительно восстановительные работы в школе №38 – по 25, 4 млн рублей в 2021 и 2022 годах.

Вопрос «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (1 чтение)». Доходы бюджета в следующем году запланированы в размере 8, 020 млрд рублей (на 143 млн меньше, чем в текущем году) без учета безвозмездных поступлений. Расходы – 8, 421 млрд рублей. Дефицит бюджета – 401 млн рублей.

В последующих годах бюджет предполагается бездефицитный: по доходам и расходам в 2022 году – 8, 359 млрд рублей, в 2023 году – 8, 709 млрд рублей.

Во втором чтении депутаты предложили внести следующие изменения: возмещение недополученных средств на вывоз твердых и мерзлых бытовых отходов – 15 млн рублей; финансирование по муниципальной программе «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый города» в подпрограмме «Определение условий для оказания медпомощи населению, информирования распространения социально значимых заболеваний, способов пропаганды, мероприятий по профилактике заболеваний и формированию ЗОЖ» на уровне 2020 года в размере 5, 3 млн рублей; финансирование по муниципальной программе «Развитие агропояса» по подпрограмме «Развитие растениеводства» — 7,7 млн рублей, «Развитие животноводства» — 8,4 млн рублей, «Поддержка садоводства и огородничества» — 2,8 млн рублей; финансирование по муниципальной программе «Развитие образования» — укрепительно-восстановительные работы – 40 млн рублей, по подпрограмме «Обеспечение безопасности образовательных учреждений» – 10 млн рублей.

Депутаты проголосовали также за предложение: поручить Контрольно-счетной палате Якутска проверить выплаты административно-управленческому аппарату МУПов, АО, в которых есть более 51% доли города. Дело в том, что на последнем заседании постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике депутаты предложили Департаменту по имущественным и земельным отношениям ОА предоставить информацию о таких выплатах: премиях и пр. Информация оказалось недостоверной. По одному из МУПов в графе «Премии руководителю» поставлен ноль, когда, по другой информации, он получил за год 2 млн рублей премий и 2 млн рублей — компенсацию при увольнении, так называемый, золотой парашют.

Депутат Александр Яковлев спросил, какая работа идет по увеличению поступлений по земельному налогу?

Заместитель главы города Георгий Гаврильев сказал, что сейчас идет анализ, который показывает низкий размер земельного налога в Якутске. Например, за 10 соток земли ИЖС платят 100 рублей в год. После анализа документы будут направлены в Гордуму.

Депутат Андрей Лебедев спросил, как будет вестись работа с теневым бизнесом, ведь это большой пласт потенциальных доходов? Административная комиссия города ходит по ночным клубам, а овощной бизнес как работал без кассовых аппаратов, так и работает.

Георгий Гаврильев также рассказал про аналитическую работу, которая показывает потерю для бюджета около 500 млн рублей по сокрытой зарплате и теневой выручке.

Депутат не согласился с такой ситуацией: «Надо уже действовать: где находится теневой бизнес, известно!»

Первый заместитель председателя Гордумы Евдокия Евсикова обратила внимание, что как в 2020, так и в 2021 году в подпрограмме «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы» второй год не средств, как и не нет их до 2023 года, хотя программа «Обеспечение жильем» должна работать.

Депутат Сергей Черных отметил, что бюджет каждый год сложный, денег всегда не хватает. Но проект бюджета на следующий год пессимистичным назвать нельзя (как и оптимистичным). По налогом многое не понятно, поскольку идет переход с ЕНВД. «Думаю, налоговая база, все-таки увеличится», — отметил Сергей Викторович. И согласился с тем, что хватит анализировать, пора приступать к действиям по теневому бизнесу.

Заявление о продаже здания окружной администрации Сергей Черных отнес к «непонятным» и отметил, что надо в целом посмотреть по муниципальной недвижимости, и это не только административные здания.

Евдокия Евсикова отметила, что все рекомендации постоянных комиссий Гордумы окружная администрация приняла в работу. Теперь их надо отработать до конца.

Председатель Контрольно-счетной палаты Якутска Руслан Неустроев отметил ряд нарушений Бюджетного кодекса и своих же нормативно-правовых актов со стороны ОА. К примеру, в прогноз социально-экономического развития Якутска не включены большинство отраслей: ЖКХ, промышленное производство, малое предпринимательство и другие.

Альберт Семенов отметил, что окружной администрации надо усилить претензиозную работу по земельным платежам, больше внимания уделять работе с незаконным бизнесом. Тем более, что легальные предприниматели могут уйти в тень. Усилить работу по бюджету с республиканской и федеральной сторонами.

Принят вопрос «О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 25 декабря 2013 года № 169-НПА «Правила землепользования и застройки городского округа «город Якутск». Речь идет об изменении градостроительного зонирования ряда земельных участков города.

Вопросы «О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 28 февраля 2018 года № 377-НПА «О порядке присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, остановочным пунктам в границах городского округа «город Якутск», изменения, аннулирования таких наименований, размещения информации в государственном адресном реестре» и «О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 12 февраля 2012 года № 53-НПА «О публичных слушаниях, общественных обсуждениях в городском округе «город Якутск» большинством голосов отправлены на доработку. В первом из них речь идет о переходе с публичных слушаний на общественное обсуждение.

Приняты также вопросы «О присвоении имени Сергея Георгиевича Черных Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 16» городского округа «город Якутск», «О присвоении имени Елизаветы Юльевны Келле-Пелле Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 26 (с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа «город Якутск» . Ходатайства коллективов школ поступили в окружную администрацию, а теперь вопрос решен. Сергей Черных был командиром Якутского ОМОНа, долгое время работал с подростками. Елизавета Келле-Пелле – основатель 26-й школы, урожденная села Малыкай Вилюйского округа ЯАССР, известный педагог.