Бюджет Якутска на 2020 год принят в окончательном чтении

На заседании XII очередной сессии 25 декабря депутаты Якутской городской Думы рассмотрели во втором окончательном чтении проект бюджета городского округа «город Якутск» на 2020-2022 годы. В работе сессии приняла участие глава города Сардана Авксентьева.

Всего на сессии рассмотрели и приняли 15 вопросов повестки. Большую часть заседания депутаты посвятили обсуждению проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Ранее проект бюджета прошел второе чтение в профильных комиссиях Гордумы, по итогам обсуждения был сформирован свод предложений и поправок. Об этом сообщил председатель комиссии по бюджетно-экономической политике Сергей Черных. В основном, замечания депутатов касаются финансирования муниципальных программ.

С докладом по проекту бюджета выступила начальник Департамента финансов Ольга Максимова. «В первом чтении проект бюджета был рассмотрен и одобрен Якутской городской Думой по основным параметрам доходов, расходов и источников финансирования местного бюджета. Ко второму чтению проект бюджета сформирован с учетом безвозмездных поступлений, доведенных Минфином республики в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», — проинформировала Ольга Максимова.

Доходная часть бюджета

Основные параметры бюджета на 2020 год с учетом объемов безвозмездных поступлений составят по доходам 16 110 млн рублей, по расходам 16 518 млн рублей, дефицит бюджета планируется в размере 5% от объема собственных доходов местного бюджета в размере 408 млн рублей.

На 2021 и 2022 годы бюджет сформирован бездефицитным, в связи с чем, доходы и расходы бюджета планируются на 2021 год в сумме 16 629 млн рублей, на 2022 год – 17 163 млн рублей, из них безвозмездные поступления из госбюджета республики соответственно составят 8 454 млн рублей и 8 618 млн рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа ко второму чтению прогнозируются без изменений и составят на 2020 год — 8 163 млн рублей с ростом на 48 млн рублей к плану 2019 года, на 2021 год — 8 175 млн рублей с ростом на 11 млн рублей к прогнозу 2020 года, в 2022 году – 8 545 млн рублей с ростом на 370 млн рублей к прогнозу 2021 года.

Основную массу налоговых поступлений в 2020 году прогнозируется получить в виде налога на доходы физических лиц в сумме 5 023 млн рублей, с увеличением на 258 млн рублей за счет прогнозируемого роста фонда оплаты труда в 2020 году на 5,7 %.

Основные доходы в неналоговых поступлениях в 2020 году занимают доходы от использования муниципального имущества в сумме 292 млн рублей с увеличением на 23 млн рублей за счет усиления работы по взысканию задолженности по арендной плате за землю и доходам от установки и эксплуатации рекламных конструкций.

Объем безвозмездных поступлений на 2020 год составит 7 946 млн рублей.

Расходы бюджета

Ко второму чтению прогноз расходов бюджета с учетом распределения межбюджетных трансфертов составит в 2020 году – 16 518 млн рублей, в 2021- 16 629 млн рублей, в 2022 году – 17 163 млн рублей.

В структуре расходов бюджета, как и в предыдущие годы, наибольший удельный вес занимают расходы по социальной сфере (это образование культура, спорт, социальная политика) – 69%, жилищно-коммунальное хозяйство занимает 8%, национальная экономика – 13%, общегосударственные вопросы – 8%.

В 2020 году по муниципальной программе «Социальная поддержка и содействие занятости населения города Якутска на 2018-2022 годы» приняты новые расходные обязательства – организация бесплатного проезда учащихся 5-11 классов из числа малоимущих семей в общественном транспорте на территории городского округа в сумме 35 млн рублей.

На благоустройство города будет направлено 1 067 млн. руб., из них по управам округов – 90 млн. рублей, по пригородам – 50 млн рублей. На текущее содержание дорог предусмотрено – 542 млн руб. или 97 % к уровню 2019 года, в том числе за счет средств субсидии из госбюджета РС (Я) на исполнение столичных функций города предусматривается 359 млн рублей.

Программная часть бюджета сформирована также, как и в текущем году на основе 15 муниципальных программ и 4 ведомственных программ, и составит на 2020 год 14 937 млн руб., что составляет 90 % от общего объема расходов. Непрограммные расходы составят 1 581 млн рублей или 10%.

Предложения и поправки

В выступлениях по проекту бюджета речь шла о поправках, внесенных депутатами к обсуждению на сессии. В частности, Сергей Черных озвучил поправку депутата Анатолия Кырджагасова об увеличении расходов в размере 9,5 млн рублей на проведение укрепительно-восстановительных работ в средней школе №15 за счет средств, предусмотренных на проект «Народный бюджет».

Глава города Сардана Авксентьева высказалась о необходимости сохранения в полном объеме финансирования проекта «Народный бюджет». «На сегодняшний день на конкурс поступило уже 125 заявок от горожан на реализацию тех или иных инициатив. В городе благодаря «Народному бюджету» построены и благоустроены более 90 объектов, проводятся социальные, волонтерские акции. В свое время данный проект, инициированный Айсеном Сергеевичем Николаевым, был отмечен как лучшая муниципальная практика», — сказала глава города.

В целях недопущения сокращения расходов по проекту «Народный бюджет», Окружной администрацией города Якутска предлагается уточнить расходы на укрепительные работы школы за счет направления экономии от закупок. Также есть возможность провести работы за счет передвижки в начале года заложенных на эти цели средств по программе «Развитие образования». Позицию Окружной администрации поддержали депутаты Евдокия Евсикова и Айан Васильев.

Депутат Владимир Аммосов вынес на обсуждение поправку к проекту бюджета в части увеличения расходов на разработку проектно-сметной документации общественного пространства по объекту «Благоустройство набережной озера Сайсары» до 10 млн рублей за счет сокращения расходов на 5 млн рублей по программе «Общественные и внешние связи, информационная политика городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы».

Расходы на разработку ПСД были запланированы в соответствии с коммерческими предложениями, полученными еще в 2018 году. Об этом сообщил главный архитектор города Якутска Семен Сергеев. «На проведение указанных работ сегодня имеются 3 коммерческих предложения в пределах 5 млн рублей, которые и были заложены в бюджете. Поэтому дополнительные средства на разработку проектно-сметной документации не требуются», — добавил Семен Сергеев. Информация об этом была направлена в Департамент финансов и Якутскую городскую Думу, тем не менее поправка внесена для рассмотрения на сессии.

«Внесение подобной поправки на обсуждение, несмотря на то, что работу по разработке проектно-сметной документации, которую ранее предлагалось выполнить за 10 млн рублей, теперь гарантированно могут выполнить за 5 млн рублей, — это лоббирование интересов других проектных организаций», — отметил первый заместитель главы города Максим Трофимов.

Депутаты приняли бюджет городского округа «город Якутск» во втором чтении и отдельно проголосовали по внесенным поправкам. Поправка депутата Кырджагасова была отклонена. Поправка депутата Аммосова принята большинством голосов.