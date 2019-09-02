Бюджет Якутии признан одним из открытых и доступных для населения

Ежегодно Минфин России и Открытое Правительство проводят общероссийский конкурс «Бюджет для граждан», направленный на повышение открытости бюджетных данных и бюджетной грамотности населения. Граждане – как налогоплательщики, и как потребители общественных благ – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты, как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого члена общества.

Итоги конкурса традиционно подводятся в канун Дня финансиста в рамках Московского финансового форума, на котором собираются представители федеральной и региональной власти, бизнеса, профессионального и научного сообщества, эксперты в сфере экономики и финансов международного уровня для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис экономики России. В этом году тема Форума – «Российская экономика: возможности для опережающего развития». Результаты работы форума станут основой для выработки решений необходимых для ускорения экономического развития России.

В этом году всего на конкурс представлено 130 проектов органами исполнительной власти и местного самоуправления, физическими лицами. Конкурс проводился в два тура. Первый тур был направлен на осуществление предварительного отбора. На второй тур допускались помимо конкурсных материалов, прошедших предварительный отбор и победители региональных и муниципальных конкурсов проектов по представлению бюджета для граждан. Конкурсные заявки рассматривались весьма представительной группой экспертов высшего уровня Минфина России и ведущих финансовых и научных центров страны под председательством заместителя министра финансов Российской Федерации Алексея Лаврова.

Минфином Республики Саха (Якутия) было представлено 4 проекта. Несомненным успехом и свидетельством признания открытости и доступности информации о порядке формирования и реализации бюджета республики, всей финансово-экономической политики, проводимой Правительством и Главой республики стали итоги общероссийского конкурса «Бюджет для граждан». Все конкурсные проекты Минфина Якутии были высоко оценены экспертами и заняли призовые места!

В номинации «Лучший проект регионального бюджета» — информационная брошюра «Бюджет для граждан — 2019. Республика Саха (Якутия)» заняла II МЕСТО (I место жюри присудило Департаменту финансов Брянской области, III место — Департаменту финансов и бюджетной политики Белгородской области).

Проект Минфина Якутии «Телевизионная Олимпиада по финансам и экономике» признан лучшим мероприятием в Российской Федерации по работе с гражданами, направленным на повышение финансовой грамотности населения и стал победителем в номинации «Лучшее event-мероприятие».

В этой же номинации наш проект «Республиканская выставка-ярмарка финансовых и социальных услуг» занял II МЕСТО. Следует отметить, что данный проект экспертами оценен наравне с таким крупномасштабным мероприятием как проект Комитета финансов Санкт-Петербурга «Первый Международный форум общественного участия».

Кроме того, в этой же номинации проекту «Республиканский конкурс эссе для школьников «Я и финансы» присуждено III МЕСТО.

Таким образом, деятельность Министерства финансов Республики Саха (Якутия), направленная на обеспечение открытости и доступности информации по формированию и реализации бюджетной политики, повышение финансовой грамотности населения признана одной из лучших практик Российской Федерации. В планах министерства дальнейшее совершенствование работы по повышению уровня финансовой грамотности и развития финансового просвещения, формированию финансовой культуры и навыков рационального финансового поведения. В частности, у общества вызревают определенные запросы в свете повышения роли цифровых технологий в расширении доступа к финансовым услугам и др. Финансовым органам всех уровней необходимо вести работу по финансовому просвещению населения в соответствии с вызовами современного общества.

Министерство финансов Республики Саха (Якутия) благодарит партнеров в организации проектов за многолетнее плодотворное сотрудничество Финансово-экономический институт СВФУ им. М.К. Аммосова, Национальный Банк по РС(Я) Дальневосточного главного управления Центрального банка РФ, Якутское отделение ПАО Сбербанк, Детское издательство «Кэскил» им. Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа, Министерство экономики Республики Саха (Якутия), НВК «Саха».

Официальное награждение состоится 13 сентября т.г. в рамках работы Московского финансового форума.