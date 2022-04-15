Бюджет Якутии пополнился за счет добычи золота и серебра на 15 млрд руб.

Более 15 млрд рублей в качестве налогов перечислили в бюджет республики компании, добывающие золото и серебро в 2021 году. Предприятия на фоне расширения производства также повысили своим работникам уровень заработной платы – с 80 тыс. до более 100 тыс. рублей. Об этом сообщил министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко, выступая на отраслевой конференции «Золотодобыча – 2022».

«Наши предприятия за последние годы достигают рекордных показателей, в том числе в сфере золотодобычи. За прошлый год в Якутии благодаря усилиям местных жителей компании добыли 42 тонны золота и 168 тонн серебра. Якутия продолжит развивать и укреплять промышленный сектор, мы открыты для расширения сотрудничества с добывающими компаниями. Главное, чтобы это было на пользу республике, чтобы именно наши местные ребята работали на производстве и получали зарплату, чтобы районы развивались, а в бюджет региона в срок поступали налоги», — подчеркнул министр.

Говоря о работе предприятий в районах республики, министр в ходе конференции рассказал, что компании неоднократно оказывали помощь в строительстве социальных объектов.

Так, компания «Полюс Алдан» профинансировала строительство Сквера Молодежи в поселке Нижний Куранах для активного отдыха местного населения, а компания «Полиметалл» подписала соглашение с республикой о строительстве автозимника.

Помимо этого, золотодобывающие компании активно помогали Якутии в трудное время – в период эпидемии и в борьбе с пожарами, направляя миллионы рублей на покупку необходимого оборудования местным больницам, техники и еды для добровольцев в борьбе с огненной стихией.

В ходе конференции также прозвучала тема подготовка будущих специалистов и их дальнейшее трудоустройство. Министр сообщил, что приоритет будет отдаваться гражданам из числа жителей региона.

«Якутия продолжит работу по подготовке кадров, востребованных промышленностью», — отметил Максим Терещенко.

По итогам конференции министр рассказал о перспективном инвестиционном проекте — освоение месторождения «Кючус». По запасам золота оно занимает второе место в Якутии. Начало добычи запланировано на 2027 год, ежегодно планируется добывать около 10 тонн. Его освоение позволит создать не менее 2 000 рабочих мест, а также даст мощный импульс развитию двух улусов – Верхоянского и Усть-Янского. На сегодняшний день это крупнейший инвестпроект в Арктической зоне Якутии.