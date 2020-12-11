Бюджет развития пригородов и АПК Якутска остается практически на прежнем уровне

Состоялось заседание постоянной комиссии Якутской городской Думы по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса. Рассмотрены вопросы о бюджете на следующий год и плане нормотворческой работы.

Заседание вела председатель комиссии, депутат Парасковья Козлова. По первому вопросу о бюджете выступила с информаций Ольга Максимова — начальник Департамента финансов Окружной администрации города Якутска. В 2018 году на муниципальную программу «Развитие агропояса» из городского бюджета было выделено 136 млн рублей, в 2019 году – 110 млн рублей, в 2020 – 66 млн рублей. В 2021 по проекту бюджета запланировано 33 млн рублей. Однако увеличиваются поступления из вышестоящего бюджета (114 млн), и общий бюджет программы составляет 141, 9 млн рублей, или 89,5% от бюджета текущего года, то есть с уменьшением на 10 процентов.

Повышается финансирование подпрограмм по растениеводству и животноводству, соответственно, на 19,7% и 36,2%. Большую часть расходов по ним составляют субвенции на поддержку аграриев. Впервые в Якутске выделена субвенция на поддержание скотоводства в личных подсобных хозяйствах – 18 млн рублей.

В этом году помощь по аренде помещения просили представители НКО садоводов и огородников города. Депутаты поддержали их в финансировании в текущем году.

-Что будет в следующем году? – спросила депутат Ольга Саргыдаева.

Заместитель Главы Якутска Георгий Гаврильев пояснил: «В следующем году окружная администрация предлагает им занять помещения на 202 микрорайоне или по ул. Лермонтова».

Первый заместитель Председателя Гордумы Евдокия Евсикова согласилась с тем, что это приемлемый вариант, поскольку денежные средства найти сложно.

Решился и еще один вопрос, поднятый депутатами Гордумы – о выкупе сенокосных угодий в Тулагино-Кильдямском наслеге. Городская администрация предлагает выкупить половину участков, всего на эти цели заложено 733 тысячи рублей.

Целевые городские программы по ЖКХ и благоустройству в части развития пригородных территорий в целом остаются на уровне текущего года.

На заседании постоянной комиссии присутствовали руководители администраций пригородных территорий. Вопросов от них не поступило.

Депутаты – члены комиссии проголосовали за принятие вопроса и передачу в постоянную комиссию по бюджетно-экономической политике.

План нормотворческой работы составлен совместно Гордумой и окружной администрацией.