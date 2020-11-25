Бюджет: поддержка регионов и обеспечение социальных гарантий

«Единая Россия» поддержала во втором, основном, чтении проект трехлетнего бюджета. В нем учтены социальные поправки партии общей стоимостью 30 миллиардов рублей.

Во вторник Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2021-2023 годы. Депутаты поддержали большинство поправок, внесенных Правительством и предложенных «Единой Россией». «Никогда так плотно Госдума не работала вместе с Правительством. Внесенные поправки — результат этой работы», — отметил председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей МАКАРОВ в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента 24 ноября.

Большой «вес» имеют социальные инициативы. «В первую очередь, это поправки, которые решают вопросы наших граждан и влияют на качество жизни. Конечно, это поправки, которые направлены на поддержку наших предприятий, экономики», — заявил до начала пленарного заседания руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. Он напомнил, что поправки, подготовленные партией, в том числе, коснутся расширения программы субсидирования авиаперевозок, поддержки села, увеличения финансирования программы формирования комфортной городской среды.

Совместно с Правительством парламентарии проработали финансирование льготной программы по снижению средней ставки по ипотеке до уровня менее 8%. Она рассчитана на долгосрочный период — и не останется разовой мерой в условиях пандемии.

Кроме того, поправки предусматривают средства на модернизацию первичного звена здравоохранения и региональные соцдоплаты к пенсии. Отдельно депутаты совместно с Кабмином проработали кредитную программу поддержки занятости для организаций в условиях пандемии — это 421 миллиард рублей. «Мы ставили перед собой задачи и цели, чтобы в бюджете были отражены направления и задачи, которые обозначил президент нашей страны Владимир Владимирович ПУТИН в Послании Федеральному собранию», — подчеркнул Сергей НЕВЕРОВ. Он отметил, что инициативы «Единой России», которые существенно скорректировали документ, увеличат его по отдельным направлениям на 30 миллиардов рублей, 14 из которых будут выделены уже в следующем году.

Еще одна тема, которая была важна для партии – поддержка регионов. Ко второму чтению бюджета Госдума и Правительство распределили порядка полутора триллионов рублей межбюджетных трансфертов между субъектами. «Было очень важно вместе с правительством проработать вопрос о том, чтобы эти средства были распределены справедливо», — подчеркнул первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Серьезные средства заложены на финансирование общенационального плана действий по восстановлению экономики, который подготовило Правительство. То же касается и нацпроектов — на их реализацию предусмотрено почти 650 миллиардов рублей в 2021 году, в 2022-м — 777 миллиардов, а в 2023-м — более 900 миллиардов.

Напомним, ко второму чтению бюджета «Единая Россия» совместно с Правительством и Минфином подготовила пакет социальных поправок. Около двух миллиардов рублей дополнительно по инициативе партии направят на развитие инфраструктуры в городах и селах. Два миллиарда рублей по инициативе партии зарезервировали на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах.

Также партия добилась увеличения на 6,2 миллиарда рублей программы по устранению так называемого «цифрового неравенства». Это позволит к концу 2021 года завершить подключение к Интернету отдаленных населенных пунктов с невысокой численностью населения. Как ранее заявлял председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, за каждой поправкой стоит серьезный расчет и работа с регионами.

В этом году «Единая Россия» принимала участие в работе над бюджетом еще до его «нулевого» чтения. В документ вошли предложения, основанные на результатах реализации партийных проектов. Федеральный бюджет на две трети является социальным и обеспечивает гарантии государства перед людьми.

В окончательном, третьем чтении, проект бюджета планируют принять 26 ноября.

Антонина ГРИГОРЬЕВА, Руководитель фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) РС (Я):

— Проект нового федерального бюджета получился социально направленным. В первую очередь они касаются исполнения поручений Президента РФ, реализации национальных проектов и проектов Партии. Несмотря на санкции, низкие нефтяные цены и другие трудности в экономике, в бюджете 2021-2023 годов заложены заработная плата, выплата на детей, средства на модернизацию первичного звена здравоохранения, строительство школ, обеспечение учащихся младших классов горячим питанием, благоустройство общественных пространств и дворовых территорий. В частности, на благоустройство в следующем году предусмотрено 34 млрд. 650 млн рублей. Предусмотрены дополнительные ресурсы по снижению бедности. Выделено 11 тысяч бюджетных мест для ВУЗов, в результате 60% всех выпускников школ получат возможность учиться на бюджетных местах.

Помимо этого продлены меры по поддержке семей с детьми и программа предоставления льготной ипотеки под 6,5% годовых, развивается система «социального контракта». Особое внимание в бюджете уделено помощи незащищенным слоям населения. Например, на предоставление жилья детям-сиротам в 2021 году предполагается выделить на 2,3 млрд рублей больше, чем было заложено в 2020 году.

Увеличены расходы на лекарственное обеспечение граждан, лечение онкологических, сердечно-сосудистых и орфанных заболеваний, оплату высокотехнологической медицинской помощи.

Во внесенном помимо строительства жилья в сельских территориях в бюджете 12,4 млрд. рублей заложено на реализацию проектов по строительству на селе детских садов, школ, медицинских и спортивных организаций, а также на модернизацию систем водоснабжения, водоотведения, канализации, котельных, ремонт дорог, освещение, создание зон отдыха.

Таким образом, порядка трети расходов государственной казны составляет финансирование социального блока, и бюджет направлен в первую очередь на поддержку людей в это непростое время, выполнение социальных гарантий и обязательств, который определил Президент РФ.

Для соответствия проекту данного федерального закона, обеспечения софинансирования субсидии из федерального бюджета мы на субъектовом уровне вносим в государственный бюджет республики свои социальные предложения, поправки, приоритетные для партии и избирателей.