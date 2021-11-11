Бюджет по молодежной и семейной политике Якутска будет увеличен

Прогноз бюджета города Якутска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сфере молодежной политики рассмотрели 11 ноября на постоянной комиссии по молодежной политике, физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Якутской городской Думы под председательством Степана Павлова.

Ольга Максимова, начальник Департамента финансов Окружной администрации г. Якутска, представила объемы финансирования в этом направлении.

«На реализацию муниципальной программы «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город на 2020-2024 годы» на 2022 год предусмотрено 329,3 млн. руб. По сравнению с 2021 годом рост составил 30 млн. руб.», — сообщила она.

Из них львиная доля финансирования идет на физкультуру и спорт, где входит содержание всех ДЮСШ города.

Помимо этого, на комиссии обсудили необходимость проведения мероприятий, направленных на укрепление института семьи, повышение роли отца, изыскания средств на финансирование студенческих стройотрядов на следующий год.

По итогам заседания члены комиссии проголосовали за рассмотрение возможности увеличения финансирования по подпрограмме «Здоровый город» на 1,2 млн руб. в части вакцинации от рака шейки матки и оказания услуг маргинальным группам населения. Кроме этого, единогласно предложили увеличить средства по подпрограмме «Семейная и молодежная политика» и рассмотреть возможность финансирования студенческих строительных отрядов на следующий год.