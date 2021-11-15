Бюджет на покупку транспорта в Якутске вызвал интерес депутатов

Проект бюджета города Якутска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годовв первом чтении в сфере имущественных и земельных отношений рассмотрен 15 ноября на постоянной комиссии Якутской городской Думы под председательством Ольги Саргыдаевой.

На реализацию муниципальной программы «Развитие имущественного и земельного комплекса городского округа г. Якутск на 2020-2024 годы» на 2022 год предусмотрено 432,7 млн. руб. По сравнению с текущим годом, рост составил 249 млн. руб. или более, чем в два раза.

Обновление техники

Ольга Максимова, начальник Департамента финансов Окружной администрации г. Якутска, озвучила объемы финансирования в этой сфере.

Как она рассказала, с 2022 года начнется оплата лизинговых платежей за специализированную технику для МУП «Жилкомсервис» и АО «Якутдорстрой». Общий объем средств, предусмотренный на данные цели в 2022 году составит 138,7 млн рублей.

Хорошей новостью для горожан по этой программе станет обновление парка маршрутных автобусов. Так, 79,7 млн. руб. направят МУП «ЯПАК» в виде субсидии на оплату лизинговых платежей за приобретаемые 55 автобусов в рамках реализации по проекту Минтранса «100 автобусов к 100-летию Якутской АССР».

Увеличение расходов на развитие земельных отношений обусловлено необходимостью выполнения кадастровых работ на 2220 земельных участках на Вилюйском и Намцырском трактах, подлежащих распределению многодетным семьям.

66,8 млн. руб. на переселение граждан из аварийного жилья

На муниципальную программу «Обеспечение жильем населения городского округа г. Якутск на 2020-2024 годы» в следующем году предусмотрено 101,8 млн. руб. Программа разработана для обеспечения доступности жилья для якутян и обеспечения безопасных и комфортных условий проживания.

На переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г. Якутске в 2022г. направят 66,8 млн. руб. В том числе будет проведена работа по обследованию фундаментов и конструкций зданий многоквартирных домов и социальных объектов.

На обеспечение жильем молодых семей предусмотрены субсидии на приобретение, строительство жилья в размере 35 млн. руб.

Заслушав Ольгу Максимову, члены комиссии задали ряд вопросов и решили поддержать внесенный проект решения.

Не хватает спецтехники по уборке дорог

Анатолий Кырджагасов, заместитель председателя Якутской городской Думы отметил, что в городе не хватает спецтехники по уборке дорог и на многих улицах пыльно и грязно. Он спросил, будет ли дополнительно закуплена спецтехника.

Как ответил Игнатий Попов, и.о. начальника Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации г. Якутска, в этом году приобретается 29 единиц спецтехники. В 2022 году будет приобретено дополнительно 90 единиц, таким образом общее количество достигнет 119 единиц специализированной техники.

Помимо этого, на комиссии обсудили вопрос закачки озер из реки с ожидаемой засухой в ближайшие годы, порядок предоставления муниципальных гарантий и.т.д.

Члены комиссии одобрили проект по утверждению программы приватизации муниципального имущества, это два свайных поля, расположенные в п. Маган и Тулагино для строительства 24 квартирного жилого дома.

Самозанятые

Кроме того, депутаты проголосовали за внесение изменений в нормативно-правовые акты Якутской городской Думы от 2013 года № 151 и от 2017 г. № 333.

«Это касается самозанятых лиц, которые определяются как физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями. К ним применяется налог на профессиональный доход. Во втором случае, в соответствие приводится наименование порядка. Изменение не носит существенный характер», — пояснил Игнатий Пионерович.

Предпринимателям, осуществляющим социально-значимую деятельность, предоставляется в аренду муниципальное имущество, сроком не менее 5 лет. На первый год им предоставляется скидка в размере 30%, второй год 15%, третий год 5%.

В случае внесения изменений в нормативно-правовой акт, в этот перечень войдут самозанятые, занимающиеся социально-значимым видом деятельности.

Депутат Александр Яковлев внес предложение, чтобы в случае проведения аукционов, извещали потенциальных участников, чтобы об этом был осведомлен не только узкий и заинтересованный круг предпринимателей, а более широкая аудитория.