Бюджет 2021 года – самый большой в истории Якутска

16 июня состоялась 29 (очередная) сессия Якутской городской Думы. Рассмотрены вопросы изменений в бюджет города, утвержден отчет окружной администрации города об исполнении бюджета, названы новые улицы и другие вопросы. Вел сессию председатель Якутской гордумы Альберт Семенов.

Первый вопрос — «О внесении изменений в решение Якутской городской Думы от 23 декабря 2020 года РЯГД-23-2 «О бюджете городского округа «город Якутск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Заслушаны доклады Сергея Черных, председателя постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике, Ольги Максимовой, начальника Департамента финансов Окружной администрации города Якутска.

Доходы города увеличены на 474 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов. Увеличены расходы на развитие образования, теплые остановки, газификацию в Мархе, берегозащитные сооружения и другие мероприятия. Основные обновленные характеристики бюджета: доходы – 19, 423 млрд рублей, расходы – 20,203 млрд рублей, дефицит – 780 млн рублей. Это самый большой бюджет в истории города.

Депутат Александр Яковлев отметил, что в связи с пандемией надо пересмотреть некоторые муниципальные программы и сказал, что он противник проведения праздников и спортивных мероприятий за счет бюджета.

Депутат Айаан Васильев отметил, что в целом деньги на развитие образования выделяются хорошо, но не хватает средств на текущее содержание образовательных учреждений, при этом сами они зарабатывать практически не могут. И описал ситуацию с текущими расходами на примере школы, руководителем которой является.

Депутаты проголосовали за принятие изменений в бюджет города.

Второй вопрос – «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «город Якутск» за 2020 год». По доходам отчет утвержден в сумме 18 454 694,3 тыс. рублей, по расходам — в сумме 18 924 633,8 тыс. рублей с превышением расходов над доходами на сумму 469 млн рублей. Сергей Черных отметил, что отчет подготовлен достаточно качественно, постоянная комиссия рекомендует его поддержать. Отчет был утвержден.

Третий вопрос – «О создании Дорожного фонда городского округа «город Якутск». Это делается для приведения в соответствие с федеральным законодательством и объединения положений, ранее действовавших нормативно-правовых актов по Дорожному фонду города, поэтому речь идет, скорее, об актуализации положений о Дорожном фонде, нежели о его создании. Сейчас размер Дорожного фонда Якутска 2, 965 млрд рублей, он формируется в основном из собственных доходов города, поступлений из республиканского Дорожного фонда, субсидий на столичные функции, за счет акцизов на нефтепродукты.

Четвертый вопрос – «Об утверждении отчета Межмуниципального управления МВД России «Якутское» о работе за 2020 год». Заслушаны доклады Николая Васильева, председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и Регламенту, и Михаила Кондакова, начальника Межмуниципального управления МВД России «Якутское». Отчет принят. По итогам 2020 г. оперативная обстановка на территории города Якутска характеризовалась снижением зарегистрированных преступлений – на 1%, количество преступлений составило 5687 (2019 г. – 5746), снижение составило, в абсолютных цифрах совершено меньше на 59 преступлений. Улучшены показатели процента раскрываемости – до 62,7% (2019 г. – 61,2%). Отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений на 21,2% (с 1376 до 1668), или на 292 преступления. Основной рост тяжких и особо тяжких составов произошел за счет краж (ч. 3 и 4) – на 32,4% (с 444 до 588), в том числе по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (неправомерное списание денежных средств с банковских карт) – на 89,5% (с 237 до 449), а также по преступлениям против половой неприкосновенности – на 22% (со 100 до 122). Цифры тревожные, но столичная полиция в отчете описала меры, которые принимаются для улучшения ситуации.

Депутаты отметили, что в последующем надо более подробно раскрывать главу о взаимодействии с окружной администрацией. Альберт Семенов отметил, что на Президиуме Гордумы говорилось о лицах без определенного места жительства, их скопления в городе остаются, поэтому нужна системная работа с ними.

Пятый вопрос – «О внесении изменений в нормативный правовой акт Якутской городской Думы от 25 декабря 2013 года № 169-НПА «Правила землепользования и застройки городского округа «город Якутск». Изменения касаются, в частности, смены территориальных зон, а также отдельных положений Правил. Депутаты обратили внимание на уменьшение дворов, что, в частности, осложняет парковку автомобилей. Евгений Григорьев согласился с этим и сказал, что, помимо машино-мест, стоит вопрос о социальных объектах – школах и детсадах. «Мы это взяли за правило и следим за этим», — заверил глава города.

Шестой вопрос – «О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети на территории городского округа «город Якутск». В квартале «Воинская часть» появились улицы летчицы Веры Захаровой, Юрия Шафера (ученый), переулки генерала Котельникова (первый якутянин, получивший звание генерала) и Ивана Федорова (полковник, авиатор, первый военный комиссар республики).

Следующий блок вопросов касается актуализации нормативных правовых актов и приведения их в соответствие с федеральным законодательством.

Также рассмотрены наградные вопросы: «О награждении знаком «За заслуги перед Якутском», «О награждении знаком отличия «Почетный строитель города Якутска», «О награждении знаком отличия «За заслуги в финансово-экономической сфере города Якутска», «О награждении знаком отличия «За вклад в развитие молодежной политики города Якутска». Так, знаком «За заслуги перед Якутском» за вклад в развитие образования и многолетний добросовестный труд в деле обучения и воспитания подрастающего поколения награждена Кочетова Людмила Георгиевна, заместитель заведующего по воспитательно-образовательной работе детсада № 15 «Северные звездочки», Максимова Наталья Михайловна, учитель начальных классов Якутской городской национальной гимназии имени А.Г. и Н.К. Чиряевых.