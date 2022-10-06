Быть услышанным: Что рассказывают семьи мобилизованных психологам?

С даты объявления частичной мобилизации прошло совсем немного времени. Несоразмеримого с объемом переживаний отправляющихся на СВО, и трудом, стараниями психологов службы «122», которые на время мобилизации были призваны оказывать психологическую поддержку мобилизованным и их родственникам, близким. Минздрав Якутии в целях оказания психологической поддержки жителям республики, издал приказ для подведомственных организаций, так, главным врачам ГБУ РС (Я) «РБ№2-ЦЭМП», ГАУ РС (Я) «РБ№1-НЦМ», ГАУ РС(Я) «ЯГБ №3», ГБУ РС (Я) «ЯРКБ», ГБУ РС(Я) «ЯРПНД», ГБУ РС(Я) «ЯРНД», ГБУ РС(Я) «НПЦ Фтизиатрия», ГАУ РС (Я) «РЦМРиСМ» поступило распоряжение о формировании бригады клинических психологов. О том, как организовывалась команда психологов для поддержки якутян – Олег Припузов, главный врач ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский психоневрологический диспансер»:

— По поступлению приказа от Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), об организации команды психологов из различных учреждений, мы начали незамедлительно собирать команду специалистов. Наши клинические психологи оперативно, с большой готовностью, приняли приказ к исполнению. Каждый психолог дал согласие отправиться на помощь, исполнить свой профессиональный долг на благо республики. Одни отправились работать на горячую линию «122», где в первые же минуты работы, на них обрушился шквал запросов. Наши специалисты работали, не покладая сил, оказывали не только психологическую поддержку, но и координационную – рассказывали, куда обратиться в случае получения повестки, проблем со здоровьем, координировали мужчин, которые изъявляли желание стать добровольцем в СВО. Другие отправились в Общественную палату Республики Саха (Якутия), в Координационный центр для связи с жителями республики, призываемыми в рамках частичной мобилизации на военную службу, где работали с обращающимися за психологической поддержкой, лично.

С уверенностью скажу: наши психологи справляются на отлично, дело организации психологической помощи и поддержки гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, для них – такая же неожиданность, как для многих из нас, обычных жителей республики. В ЯРПНД на клинического психолога возлагаются иные обязанности, такие как комплексное обследование для постановки диагноза, оформление инвалидности, участие в различных экспертизах, компетенции клинического психолога крайне широки и охватывают изучение факторов дезадаптации и развития нервно-психических и психосоматических заболеваний, то есть — психологическая поддержка в нашем учреждении для них занимает самую меньшую часть их работы. Несмотря на это, с гордостью отмечаю – специалисты быстро вошли в новое для них русло и продолжают успешно справляться» — заключил Олег Алексеевич.

Психологическая поддержка сейчас направление не менее важное, чем сама мобилизация. Семьи в одночасье оказываются в ситуации, которую сложно было предположить еще вчера. Это ожидаемая реакция – быть неготовым к резким, незапланированным изменениям в семье. Первый специалист, который приходит на ум, когда начинаешь думать, как справиться с обрушившимся стрессом – всегда будет именно психолог. Елена Смоленская – клинический психолог ГБУ РС(Я) «НПЦ Фтизиатрия», прибыла работать в Общественную палату на очный прием 28 сентября. Как и у других психологов, её фронт работы не совпал с ожидаемым – люди обращались не всегда с запросом на психологическую поддержку.

«Те, кто попал под частичную мобилизацию, редко обращаются за помощью к психологу, переносят и воспринимают все, как данность, обязанность. Больше за помощью обращаются матери, сестры, жены, друзья и родственники. Ко мне на личную консультацию подходила девушка на 37-ой неделе, мобилизован муж. Консультировать ее было конечно, нелегко, но мы общими усилиями справились. Чаще люди обращаются по вопросам, связанными с документами, и по здоровью. Мне, как медицинскому психологу, легче справиться с такими вопросами, я работаю именно в медицинском учреждении, по опыту знаю, каково приходиться больному человеку, или его родным, знаю, как стресс отражается на здоровье физическом и психическом. Знания позволяют мне обратить переживания человека во благо, ведь быть услышанным – это очень важно. Кто-то подходит агрессивно настроенным, на горячую линию также поступают звонки от людей со срывающимся от эмоций голосом. Здесь также крайне важно уметь грамотно дать человеку выговориться, и успеть среагировать, сориентироваться вовремя, чтобы переживания не захлестнули человека безвозвратно, нанося значительный урон психике и соматической части. Не скажу, что мне легко. Это сложно. Но это – наш долг. Мы , психологи, с готовностью посвятили себя своей профессии, и продолжаем работать, невзирая на любые сложности. Как говорится, кто, если не мы. Выговорится подругам, близким – не значит пережить эмоции, чаще всего – это означает спрятать эмоции глубоко в себя. Со временем, такой «тайник» с переживаниями вскроется, человеку будет требоваться уже далеко не только психологическая поддержка, потребуется внимание других специалистов, вплоть до госпитализации в стационар, в связи с ухудшением общего самочувствия. Мы работаем до завершения частичной мобилизации, каждый может обратиться за психологической помощью по номеру «122», либо подойти лично в Общественную палату» — завершила Елена Владимировна.

От Якутского республиканского психоневрологического диспансера работу на передовой психологической поддержки, приняли на себя клинические психологи Лидия Антонова и Гелиана Корнилова. На сегодняшний день, 6 октября 2022 года, клиническими психологами учреждений здравоохранения республики на горячей линии «122» обработано 111 звонков, в Общественной палате РС(Я) лично принято 100 якутян, также психологи принимают лично в в мобилизационном пункте по адресу: город Якутск, Орджоникидзе, 28.