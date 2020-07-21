Быть нужным родному краю

Студент Арктического государственного агротехнологического университета Михаил Слепцов – будущий агроинженер. За плечами Михаила – уже 4 года обучения этой профессии, очень нужной для нашего региона. Этот учебный год Михаил, несмотря на трудности, вызванные особенностями дистанционного обучения в период пандемии, завершил, как и прежде с отличием. За свои успехи в учебе и активное участие в научных исследованиях Михаил в прошлом году был включен в специальную стипендиальную программу, учрежденную Россельхозбанком и направленную на поддержку перспективных студентов агровузов. Арктический государственный агротехнологический университет является одним из 54 университетов России, чьи студенты, такие как Миша, имеют возможность принять участие в стипендиальной программе Банка и получать существенную финансовую поддержку во время учебы.

Сегодня мы поговорили с Михаилом о причинах выбора его профессии, о его планах, поинтересовались мнением молодого человека о будущем агропромышленного комплекса, о перспективах, сформировавших его жизненные цели. Думаем, что абитуриентам будут интересны эти мысли, а возможно они еще и помогут определиться с их выбором профессионального направления.

— Михаил, почему ты решил связать свою жизнь с сельским хозяйством, что определило твой выбор в пользу профессии агроинженера, на которую ты обучаешься?

— Свое детство я провел в деревне. Деревенский образ жизни прочно связан с сельским хозяйством: это жизненный уклад, свои ценности и тяжелый труд. Среди моих родственников – много людей, непосредственно занятых сельскохозяйственным трудом. Поэтому все это мне известно не понаслышке. Мой наставник – родной дядя, который работает бульдозеристом в производственном предприятии, всегда был и остается для меня примером и источником вдохновения: его бережливое отношение к родной земле, уважение к труду и преданность селу – все это прочно вошло в мой личный перечень ценностей. Выбрав профессию агроинженера, я, в первую очередь, руководствовался своим желанием внести свой вклад в облегчении труда фермеров, простых жителей села, быть нужным родному краю. Эта профессия очень перспективна, поскольку прикладное применение инженерных технологий позволяет оптимизировать многие производственные процессы в сельском хозяйстве. Конечно же, родители и друзья поддержали мой выбор и та поддержка, которую я постоянно ощущаю, подтверждает правильность моего выбора.

— Однако многие молодые люди предпочитает офисную работу с компьютером…

— Мой характер таков, что я не приемлю сидячий образ жизни. Я – за активность мысли и активность движения. Сельское хозяйство – это именно та отрасль, в которой невозможно просто просиживать в офисе, даже если ты и работник администрации.

— В советские годы студенты отправлялись «на картошку» — и это касалось студентов самых разных специальностей. Приходилось ли тебе таким же образом практиковаться?

— Не только в советские годы студенты отправлялись на уборку картофеля. Студенты настоящего времени тоже каждый год в рамках производственной практики направляются на различные работы, в т.ч. и сельскохозяйственные, ну и наш вуз, конечно, тоже не был исключением, и мы проходили свою практику на разных предприятиях сельскохозяйственного назначения. Вообще, полагаю, что такие вот массовые отправки студентов на сельхозработы вне зависимости от специальности обучения — хорошая практика и колоссальный опыт. Это мероприятие позволяет не только объединить и подружить студентов, но еще и открыть для них всю важность, значение и масштабы сельского хозяйства, ну и, в конце концов, позволяет внести свой вклад в решение такой стратегически важной задачи народного хозяйства – как обеспечение продовольствием населения. Полагаю, что после такой практики многие студенты начинают еще больше ценить и уважать труд фермеров.

— Не секрет, что во время учебы у многих студентов меняется отношение к профессии. Кто-то разочаровывается, кто-то, наоборот, воодушевляется. Изменилось ли твое отношение к специальности спустя годы обучения?

— Нисколько. Напротив, мое убеждение в правильности выбора своей профессии только укрепилось. Профессия инженера – всегда востребована и престижна, в любые года вне зависимости от выбранных государством приоритетов развития. А профессия агроинженера – направлена на перспективу: наука в поиске новых решений не останавливается, идет постоянная разработка новых технологий, а агроинженерам предстоит их внедрение. Так что это не только полезная профессия, но еще и очень интересная.

— За годы обучения что самое ценное ты извлек для себя, для своего дальнейшего профессионального развития?

— Мир динамично развивается, создаются новые технологии. Поэтому, если говорить в целом, то во время учебы на любую специальность самое ценное – это приобретение новых знаний, которые должны синхронизироваться с современными условиями, требованиями. В моей специальности самое интересное — это практическая составляющая образовательного процесса: прохождение технологической и производственной практики непосредственно в предприятиях. Начиная от процессов заготовки сена и заканчивая самым сложным, но и не менее интересным — это поддержка работоспособности техники, ее эффективность. Казалось бы, что тут интересного или сложного? Но без понимания основ такого труда невозможно, считаю, вообще реализовывать свою профессию и быть нужным для сельского хозяйства. В процессе такой практики ты видишь какие-то изъяны, недочеты и понимаешь, что вот оно – твое поле работы, то самое место, где могут пригодится твои знания, где требуется помощь.

— В агропромышленный комплекс России постепенно проникают технологические инновации. Какие инновации больше всего, на твой взгляд, нужны сегодня в целом?

— Будущее агропромышленного комплекса в России неразрывно связано с автоматизированным управлением и активным применением IT-технологий в производственных процессах по выпуску сельскохозяйственной продукции. Цифровые технологии, автоматизация, искусственный интеллект проникают во все сферы агробизнеса, существенно трансформируя требования к навыкам и компетенциям специалистов, занятых в сельском хозяйстве. Безусловно, для их внедрения нужно иметь достаточное количество специалистов на местах, поэтому считаю, что сегодня очень важно повышать престиж работы в сельском хозяйстве, целенаправленно обучать в агровузах будущих профессионалов для АПК. Уверен, что информационные технологии в том полном объеме, которые позволяют полностью оптимизировать технологические процессы, очень скоро войдут в жизнь фермеров.

—Какой бы совет ты дал бы абитуриентам, которые желают поступить в Арктический государственный агротехнологический университет?

-Если ты решил поступать в наш вуз, то ты сделал выбор, своей первый ответственный шаг в настоящей взрослой жизни. Поэтому, если ты поступишь, то не отлынивай от учебы, будь ответственным, прилежно относись к образовательному процессу. И тогда, можешь быть уверен, тебя ждет очень много интересных открытий.

—Михаил, за свои успехи в учебе, ты был включен в стипендиальную программу Россельхозбанка. Как использовал стипендию?

-В моих планах — обучение на курсах водителя категории «С», «Д», «Е», а также на курсах тракториста-машиниста. Стипендия РСХБ, которую я копил для оплаты этих курсов, станет существенным вкладом в достижение этих целей.

Интервью вела Наталия Федорова, служба общественных связей Якутского РФ АО «Россельхозбанк»