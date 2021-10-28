Быть на посту: ветеран аварийной газовой службы Полина Попова

Коллектив Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» на минувшей неделе проводил на заслуженный отдых диспетчера аварийной службы Полину Ильиничну Попову. Проработавшая в газовом предприятии Якутии без малого четыре десятка лет, женщина-газовик рассказала о своей удивительной трудовой карьере и поделилась воспоминаниями о коллегах, с которыми ей довелось разделить профессиональный путь.

Как обычный человек представляет себе газовую отрасль? Как правило, воображение рисует нам плиту на кухне и счетчик, котел для отопления, иногда – сжиженный газ в баллоне с плитой на даче. Но на самом деле, прежде чем попасть к потребителю, природный газ проходит через сложную систему транспортировки и распределения после самой добычи, и обывателю редко приходится задумываться о том, какие глубинные процессы происходят под землей. Так, в 1969 году подобное и не приходило в голову молодой девушки Полины, которая закончила школу №20 в Якутске и поступила в биолого-географический факультет ЯГУ с намерением стать учителем географии. Однако судьба распорядилась таким образом, что работать в школе будущему газовику не пришлось – спустя годы студенчества и аспирантуры в Ленинградском государственном университете Полина проработала несколько лет в управлении гидрометеорологии и институте «Якутгипроводхоз» специалистом отдела агрометпрогнозов и инженером-диспетчером, прежде чем переквалифицировалась в инженера треста «Якутгазстрой».

В то время газовое хозяйство столицы и республики находилось в самом зачатке. «Я и не подозревала, что таким образом начнется многолетний трудовой путь в газовом предприятии, – делится Полина Ильинична. – Первое время я работала в сметно-договорном отделе, когда начальником был Владимир Петрович Бессонов. Затем трест стал называться «Якутмежрайгаз», затем сформировали РПО «Якутгаз», ОАО «Ленагаз», сейчас АО «Сахатранснефтегаз». Названий было много, но суть одна. А стать диспетчером предложил работавший в то время старшим мастером Чекидов Г.Г., и мне просто стало интересно, что это за работа», – говорит она. Это любопытство и привело к десятилетиям работы диспетчером аварийной газовой службы.

Столько лет провести в стенах родного предприятия – и работа уже становится родным домом, отмечает Полина Ильинична. Еще бы, это сейчас смена установлена в 12 часов, но тогда большую часть времени график «сутки через трое» подстраивает под себя весь ритм жизни. Когда дети, сын и дочь, были еще совсем малы, работающей маме нужно было оставлять их с мужем дома.

Проводя много времени в коллективе, нельзя не сблизиться с сослуживцами, поэтому с теплотой она вспоминает коллег — диспетчеров Альбину Павловну Макаренко, Олесю Мелентьевну, Елена Павловну и других. Некоторые имена уже успели позабыться, но фотографии бережно хранят память о людях. Сплоченный коллектив особенно важен в этой сфере, подчеркивает Полина Ильинична: «Нужно держать постоянную связь, общаться со своими бригадами. Стоит отметить, что не только мужчины – как это принято считать – создали с нуля газовое хозяйство на вечной мерзлоте, но и женщины внесли большой вклад в деятельность предприятия». Признанием многолетнего труда она называет благодарность от министра энергетики России Александра Новака в 2017 году.

На старом фото Полины Поповой на рабочем месте видно только два проводных телефона, ручку и журнал для заполнения от руки. Сейчас аварийно-диспетчерская служба действует внутри управления газораспределительных сетей акционерного общества «Сахатранснефтегаз». В комнате у оператора с автоматизированным колл-центром можно увидеть гарнитуру для свободных рук, другую офисную технику и несколько мониторов, на которых отображены карты и система, передающая информацию о газовых объектах в режиме реального времени. Количество звонков может быть от нескольких до 140 в сутки, на еженедельной основе происходит разбор поступивших заявок.

Диспетчеры обязаны регулярно сдавать экзамен по промышленной безопасности особо опасных объектов, потому что они выступают одним из важнейших звеньев в цепи безопасного и безаварийного газоснабжения потребителей. «Помимо координации работы аварийной бригады, необходимо «фильтровать» реальные заявки. Бывает, что по ночам звонят неадекватные или попросту пьяные люди. Например, звонок от мужчины, который вызвал по запаху газа. Оказалось, что его жена выгнала из дома – вот он и просил газовиков взломать дверь. Бывает, что дети балуются, играясь с телефоном и набирая случайно. При реальных заявках мы действуем быстро и строго по инструкции: расспрашиваем, если речь идет о доме или квартире, даем указания закрыть все краны, устроить сквозное проветривание, предупреждаем об опасности электричества в загазованном помещении и далее заявку передаем бригаде», – рассказывает Полина Ильинична.

Понятно, что при столь ответственной работе в свободное время хочется качественно отдохнуть. В свободное время диспетчер занимается цветоводством, вяжет и читает Ойунского – по ее мнению, у великого якутского писателя очень легкий слог, его труды хочется перечитывать. Но самое любимое ее занятие – собирать раритетные выпуски газет с историческими заметками об истории Якутии. Например, когда появился телефон, какой была столица раньше, про Ивана Крафта и других деятелей, оставивших свой след. Еще одно большое увлечение – стихи, Полина Ильинична может продекларировать наизусть любимое произведение поэта Андрея Кривошапкина. Возможно, любовь к словесному художественному творчеству осталась еще со школы, где учителя английского языка хвалили произношение ученицы. Школьница с разносторонними интересами много лет занималась фехтованием и выполнила норму кандидата в мастера спорта, поэтому она как никто другой может рассуждать о пользе здорового образа жизни.

«А богатство мое – это люди,

Из далеких краев и близких,

Что живут в России великой,

Породнившись со мною навек,

И могуч я теперь, как скалы,

И мой завтрашний день лучезарен.

И когда друзья мои рядом –

Мне любой покорится путь!»

Из стихотворения А. Кривошапкина в переводе с эвенского языка В. Федорова

В следующем году она будет праздновать юбилей в 70 лет. Для многих молодых специалистов предприятия Полина Ильинична выступает наставником, добрым словом ее вспоминают коллеги. Кладезь ценного опыта, непосредственный участник развития газового хозяйства Якутска – это только малая часть эпитетов, упоминаемых о ней.

«В чем отличие коллективов разных лет? Сейчас больше молодежи работает, это точно», – говорит Полина Попова. – С течением времени неизменно меняется все: технологии, производственные процессы, законы в отрасли. Но кое-что бессмертно – это важность работы газовиков. Я рада, что многие годы была частью огромного механизма, тысячного коллектива и благодарна за то, что мне доверили такую ответственную должность».