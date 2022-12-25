Быть многодетной мамой-счастье!

26-27 декабря, в преддверии встречи Нового 2023 года, Институт развития образования и повышения квалификации уполномочен провести замечательный онлайн-праздник в честь многодетной матери-педагога, посвященного Году матери в республике.

Общеизвестно, семья — ячейка общества, где формируется, развивается и проводит большую часть своей жизни каждый её член. И главная в ней – мама, человек с огромной душой, благородным сердцем, опора, поддержка семьи, детей.

Для раскрытия образа многодетной мамы-педагога, Конкурс предусмотрел 2 этапа: презентацию профессиональной деятельности и демонстрацию подготовленного мини-фильма о досуге семьи, о семейных ценностях. Ведь способность к саморазвитию, саморегуляции, самосовершенствованию, искренняя любовь к семье и профессии, семейные традиции сближают и греют душу матери. В многодетной семье все делятся проблемами и достижениями, а мама всегда найдет для каждого доброе слово, приложит усилия, как и в других семьях, чтобы все у её детей складывалось в жизни. Это, безусловно, талантливый педагог, яркая личность: строгая, правдивая, но вместе с тем чуткая, душевная, дающая путёвку в жизнь не только своим ученикам, но и воспитывающая замечательных детей.

Счастье многодетной матери — вознаграждение за круглосуточный нелёгкий труд, порой бессонные ночи, заботы и тревоги, тем не менее, успешной в профессии, в семье. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем, вот это мы и увидим, и узнаем об этом из данного конкурса.

Дария Санникова