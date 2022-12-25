25.12.2022
09:18
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Общество

Быть многодетной мамой-счастье!

26-27 декабря, в преддверии встречи Нового 2023 года, Институт развития образования и повышения квалификации уполномочен провести  замечательный онлайн-праздник в честь многодетной матери-педагога, посвященного Году матери в республике.

Общеизвестно,  семья — ячейка общества, где  формируется, развивается и проводит большую часть своей жизни каждый её член. И главная в ней – мама, человек с огромной душой, благородным сердцем, опора, поддержка  семьи, детей.

Для раскрытия  образа многодетной мамы-педагога, Конкурс предусмотрел  2 этапа: презентацию профессиональной деятельности и демонстрацию подготовленного мини-фильма о досуге семьи,  о  семейных ценностях. Ведь способность к саморазвитию, саморегуляции, самосовершенствованию, искренняя любовь к семье и профессии, семейные традиции сближают и греют душу матери. В многодетной семье все делятся  проблемами и достижениями,  а мама всегда найдет для каждого доброе слово, приложит  усилия, как и в других семьях,  чтобы все у её детей складывалось в жизни. Это, безусловно, талантливый педагог, яркая личность: строгая, правдивая, но вместе с тем чуткая, душевная,  дающая путёвку в жизнь не только своим ученикам, но и воспитывающая   замечательных детей.

Счастье многодетной матери — вознаграждение за круглосуточный нелёгкий труд, порой бессонные ночи, заботы и тревоги, тем не менее,  успешной  в профессии,  в  семье. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем, вот это мы и увидим, и  узнаем  об этом из  данного конкурса.

Дария Санникова

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