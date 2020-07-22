Быть или не быть?

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В Якутске проведут публичные слушания по укрупнению административных территорий

В Окружной администрации города Якутска 3 августа этого года состоятся публичные слушания о внедрении хозяйственного районирования территории муниципального образования. С соответствующим распоряжением от 16 июля 2020 года № 1063р «О назначении публичных слушаний по проекту нормативного правового акта Якутской городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа «город Якутск» и проектом нормативного правового акта можно ознакомиться на официальном сайте якутск.рф (в разделе «Публичные слушания»).

По инициативе главы города Якутска Сарданы АВКСЕНТЬЕВОЙ, предлагается пересмотреть подход к территориальному делению городского округа, сделав упор на хозяйственной составляющей. Основная цель изменений заключается в совершенствовании управления городским хозяйством, актуализации территориального деления городского округа «город Якутск».

Как отмечает руководитель главного архитектурно-планировочного учреждения Якутска Алексей КОРНИЛОВ, новое районирование поделит территорию на внутренне однородные, но различающиеся между собой 6 хозяйственных районов. Основные различия – по характеру существующей застройки, назначению территорий, направлениям и методикам планируемого развития. Районы условно названы Центральный, Лермонтовский, Промышленный, Западный, Мархинский и Пригородный.

Предложенные изменения прокомментировал первый заместитель главы города Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ.

«Изначально административные округа рассматривались в большей степени как хозяйственные, а не административные единицы. При этом со времени внедрения внутреннего деления города на административные округа, это было в начале 2000-х годов, город существенно изменился. Особенно с 2015 года, когда дачные и садоводческие зоны города были переведены в категорию территорий индивидуального жилищного строительства. Это, безусловно, возложило на муниципалитет повышенные обязательства по обустройству инфраструктуры. В то числе налаживание стабильно функционирующих систем электро-, газо- и водоснабжения, строительство дорог и проездов, устройство уличного освещения, создание социальной инфраструктуры. Руководство специального хозяйственного района, включающего территории индивидуальной застройки, должно начать свою работу с налаживания максимально тесного взаимодействия с правообладателями земельных участков и объектов ИЖС», — сказал Евгений Григорьев.

Немаловажную роль при нововведении будут иметь образование товариществ собственников недвижимости, централизация функций по взаимодействию с ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения стабильного электро- газо- и водоснабжения, софинансирование расходов на содержание общего имущества.

Новое районирование – часть комплексного плана по пересмотру системы управления городским хозяйством в целом. Параллельно идут процессы преобразований в градостроительном блоке, системе муниципального контроля и управления в сфере ЖКХ.

«Горожане увидят положительные сдвиги уже в обозримом будущем», — уверен первый заместитель главы.

С внедрением нового деления будет пересмотрен статус и назначение управ и пригородных администраций – новые управления хозяйственных районов станут бюджетными учреждениями с собственным рабочим персоналом, материально-технической базой в виде инвентаря и средств малой механизации, закреплением на их балансе поквартального благоустройства – проездов, тротуаров, газонов, крупных площадок за пределами дворовых территорий.

«Сегодня за это фактически никто не отвечает. К примеру, та же тротуарная плитка – образовалась пучина, плитку подняло. По сути, достаточно вытащить плитку, убрать излишек песка и положить плитку на место. Работы – на полчаса. Сегодня эту простую работу зачастую некому сделать. И так продолжается из года в год. В территориальных учреждениях должны появиться свои рабочие, уборщики», — пояснил Алексей Корнилов, руководитель ГлавАПУ.

Кроме того, статус бюджетного учреждения позволит укрупненным управам в определенных случаях становиться управляющими компаниями – там, где отмечаются проблемы в обслуживании домов, УК ненадлежащим образом выполняют свою работу, город сможет предложить жильцам свою альтернативу.

При этом руководство Окружной администрации исходит из того, что обратная связь с жителями не должна ослабляться, наоборот, — должна усиливаться. В селах, наслегах, внутригородских территориях будут создаваться территориальные комитеты, внедряться институт полноценного общественного самоуправления.

По предварительным данным округа объединят в приведенном ниже порядке, но это не окончательный вариант. В ходе дальнейшей работы и публичных слушаний будут введены дополнения и изменения.

№ Хозяйственный район Соотношение с существующим территориальным делением Краткая характеристика Центральный Центральный, Губинский, Октябрьский округ (за исключением территорий, прилегающих к Вилюйскому пер.), часть Строительного округа (кварталы 51 и 136) Историческое ядро г. Якутска, первый (от реки) пояс основной городской застройки. Зоны многоэтажного строительства общественно-делового и жилого назначения. Преимущественно благополучный жилой фонд. Малое кольцо городского канала. Лермонтовский Сайсарский, Строительный округа, часть Гагаринского округа к югу от ул. Севастопольская (квартал Борисовка-2) Второй пояс основной городской застройки. Преимущественно аварийный и ветхий жилой фонд, низкий уровень благоустройства, 7-я (шумовая) подзона аэропорта. Предполагаемые методы решения проблем – комплексное и устойчивое развитие территорий (КУРТ) — программы переселения, реновации (развития застроенных территорий). Промышленный Промышленный округ, часть Гагаринского (к северу от улицы Севастопольская) Крупные предприятия энергетической и транспортной отраслей, жилые районы при них. Смешанный жилой фонд, значительный удельный вес аварийного и ветхого жилья. Низкий уровень благоустройства территории. Зоны производственной и транспортной инфраструктуры. Развитие территории будет осуществляться с учетом формирования транспортно-логистического узла, с размещением производственных предприятий, баз и складов. При этом необходимо обеспечить благоприятные условия жизнедеятельности населения, несмотря на все имеющиеся факторы экологической и иной нагрузки. Западный Части Сайсарского (Сергелях, Вилюйский тр.), Строительного (Хатынг-Юрях), Гагаринского (квартал Белое озеро), Автодорожного (Сергелях, квартал Птицевод) округов. Территории вне долины Туймаада, за исключением островов на р. Лена – село Маган, существующие садовые объединения граждан по Маганскому тракту, существующие и планируемые территории садоводческих и иных кооперативов по Вилюйскому тракту. В 2015 году дачные и садоводческие функциональные зоны города переведены в категорию территорий индивидуального жилищного строительства, что возложило на муниципалитет повышенные расходные обязательства по их обустройству. В ходе реализации программ по созданию необходимой инфраструктуры требуется максимально тесное взаимодействие властей с правообладателями земельных участков и объектов ИЖС, образование товариществ собственников недвижимости, централизация функций по взаимодействию с ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения стабильного электро- газо- и водоснабжения, софинансирование расходов на содержание общего имущества. Необходимо уделить большое внимание содержанию большого (озерного) кольца городского канала, охране лесной растительности. Мархинский Мкр. Марха Новые микрорайоны с постоянным населением (Сатал, Северный и др.) Исторически сложившееся поселение Марха и прилегающие территории. Новые микрорайоны, образованные на землях сельхозназначения, с круглогодичным проживанием жителей. Часть территорий продолжает иметь статус СОТ, хотя и включена в состав населенного пункта Пригородный Пригородные наслега и населенные пункты — Хатасский и Тулагино-Кильдямский наслеги; — села Пригородный, Табага, Пригородный; — мкр. Кангалассы. Исторически сложившиеся населенные пункты, в прошлом являвшиеся спутниками крупных сельскохозяйственных и добывающих производств, в настоящее время прекративших деятельность. Преимущественно зоны индивидуальной жилой застройки.

Публичные слушания состоятся 3 августа 2020 года в 18 ч. 15 мин. в Большом зале Окружной администрации города Якутска (г. Якутск, пр. Ленина, 15, 2 этаж) с соблюдением профилактических мер против распространения коронавируса.

Уважаемые горожане, с проектом нормативного правового акта Якутской городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа «город Якутск» вы можете ознакомиться на официальном сайте Окружной администрации города Якутска (www.якутск.рф), а также в газете «Эхо столицы».

Ваши предложения и замечания по проекту нормативного правового акта Якутской городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа «город Якутск» необходимо внести в Оргкомитет слушаний (адрес: г. Якутск, пр. Ленина, 15, каб. 606, тел. 40-80-34, электронная почта: pravoykt@gmail.com) в письменной форме либо посредством размещения на городском портале One click Yakutsk http://www.oneclickyakutsk.ru не позднее 30 июля 2020 года.