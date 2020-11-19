Быть или не быть вилюйскому полигону?

Сегодня в Вилюйске состоялось совещание представителей министерств республики по вопросу строительства полигона твердых коммунальных отходов. Общественность района активно подключилось к обсуждению намечаемого проекта и требует переноса места строительства нового полигона. В работе совещания приняли участие министр ЖКХ и энергетики РС(Я) Дмитрий Садовников, министр экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев, глава Вилюйского улуса Сергей Винокуров, мэр г. Вилюйск Нюргустан Афанасьев и другие.

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы о выборе земельного участка под полигон ТКО, существующих свалках г. Вилюйск, сел Сосновка, Чинеке, Екюндю, санитарных и природоохранных требованиях к объектам размещения отходов.

Как отметил в ходе совещания Сахамин Афанасьев, сейчас требования к объектам размещения и утилизации отходов повсеместно ужесточены.

«Разрешение на строительство новых полигонов дается только после прохождения государственной экологической экспертизы. Проектантами должны быть соблюдены все санитарные и природоохранные требования, чтобы во время эксплуатации полигона воздействие на окружающую среду было минимальным», — сказал министр.

Отметим, что строительство данного полигона включено в федеральные проекты «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология». За счет реализации этих федеральных программ планируется проведение ликвидации существующей свалки г. Вилюйска и строительство нового полигона.

С 2023 года будут выделены федеральные средства на эти мероприятия.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация строительства полигона, после этого будет направлена на государственную экологическую экспертизу. Только после получения положительного заключения будет принято окончательное решение о строительстве нового полигона в г. Вилюйск.