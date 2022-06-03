Быть или не быть новому зданию Бриллиантового цирка?

Представители Минкультуры, Минстроя, Минэкономики и департаментов окружной администрации города Якутска обсудили вопрос строительства второй очереди здания Госцирка РС(Я) имени Марфы и Сергея Расторгуевых. Круглый стол прошел на площадке Общественной палаты РС(Я).

Инициировала совещание Комиссия по вопросам культуры, искусства и духовного развития Общественной палаты РС(Я).

Как сказал председатель комиссии, заслуженный артист РФ и РС(Я) Сергей Расторгуев, данный вопрос впервые был поднят еще во времена президентства Вячеслава Анатольевича Штырова. Пытался его решить Егор Афанасьевич Борисов, однако теперь задача строительства пристроя ставится перед нынешним Главой Якутии Айсеном Николаевым.

Участники совещания — представители министерств и ведомств высказались в целом за возведение второй очереди здания цирка. Однако здесь есть свои нюансы. В первую очередь, из-за территории, отведенной культурному учреждению.

На ней располагались три многоквартирных деревянных дома. Если жилой дом по адресу Горького, 61 уже снесен, второй на Пушкина, 19 в процессе расселения — его жильцы переедут в новые квартиры до 31 декабря 2022 года, то судьба третьего (Горького, 59) совершенно не ясна.

Как сказала начальник МКУ «Департамент жилищных отношений» Евгения Пак, дом номер 59 на улице Горького признан аварийным не так давно — в 2019 году, а это значит, что он не вошел ни в какие федеральные программы по сносу ветхого аварийного жилья. Следующая подобная программа заработает только после 2025 года. Чтобы войти в нее, предстоит много усилий по сбору нужной документации, что займет не один год.

Заместитель министра экономики РС(Я) Иван Елисеев обратил внимание, что здание цирка было построено в рамках выделенных средств на проведение Международных детских игр «Дети Азии» в 2004 году. Новое здание также можно было бы включить в финансирование Игр «Дети Азии», которые пройдут в Якутии в 2024 году.

Представитель Минкультуры Александр Сидоров сообщил о смете прошлых лет на строительство пристроя. Оно обойдется в 702 млн рублей, подготовка проектно-сметной документации — 15 млн. С учетом нынешних цен и инфляции стоимость будет уже другой.В работе совещания приняли участие члены Общественной палаты Сергей Сюльский, Анжелика Андреева, Вера Жерготова, Николай Барамыгин. В режиме онлайн подключились Туйаара Пестрякова, Иван Степанов, Августа Марфусалова. Все пришли к единому мнению, что цирк несет очень важную миссию, играет основную роль в формировании и воспитании наших детей.

Как сказал Сергей Расторгуев, «мы планируем построить не просто цирк, а большой многофункциональный, общественно-культурный центр, где бы семьи проводили свой досуг. Тем более после китайской школы состав артистов очень сильный, который не уступает другим цирковым коллективам. При строительстве новой очереди мы могли бы принимать большие творческие коллективы цирков, со всей России, что очень нужно нам всем, нашим детям. Да, у нас есть прекрасное здание, но его износ уже составляет 35%. В следующем году Бриллиантовому цирку исполнится 30 лет».

Горячо поддержал Сергея Васильевича по видеосвязи из Москвы председатель Наблюдательного совета АНО «Фонд развития цифрового контента» Виталий Виноградов.

Решено направить обращение в адрес Главы Якутии Айсена Николаева с просьбой выделить средства на снос многоквартирного дома по адресу Горького, 59, подготовке проектно-сметной документации на строительство второй очереди Государственного цирка и включении его в федеральную программу.