Быть или не быть местному самоуправлению в Якутии?

Законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» о реформировании системы местного самоуправления обсудили на площадке Общественной палаты РС (Я).

В нем приняли участие депутат Государственной Думы РФ Галина Данчикова, председатель постоянного комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Госсобрания (Ил Тумэн) Владимир Прокопьев, председатель Общественной палаты РС(Я) Николай Бугаев, председатель Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия) Петр Черемкин, председатель Комиссии по развитию села, агропромышленному комплексу и местному самоуправлению Общественной палаты РС(Я) Сергей Сюльский и член комиссии Василий Сапсай, члены Общественной палаты РС(Я), руководители исполнительных органов государственной власти и главы муниципальных образований.

С 1 января 2023 года в силу вступит новый федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». 16 декабря 2021 года соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ. До 19 января все замечания, предложения и отзывы должны быть представлены в региональные законодательные органы.

Как отметили участники, проект федерального закона подготовлен в развитие положений Конституции Российской Федерации о единстве системы публичной власти.

Документом предусмотрены следующие нововведения:

– одноуровневая организация органов местного самоуправления, которая будет осуществляться в городских округах, муниципальных округах и внутригородских территориях городов федерального значения;

– уменьшение возможных видов преобразования муниципальных образований до трех: объединение, разделение и изменение;

– единственный способ формирования представительного органа муниципального образования – муниципальные выборы;

– право высшего должностного лица субъекта РФ вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования или главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей по обеспечению осуществления органами МСУ отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с законодательством;

– единый срок полномочий в пять лет для всех должностных лиц МСУ.

На совещании были обозначены плюсы законопроекта, которые будут иметь социальный эффект для жителей малых и крупных населенных пунктов.Участники совещания рассмотрели законопроект, каждый поделился своими мыслями, были внесены свои соображения. Так, вызывает различные суждения статья 25 «О муниципальных должностных лицах», а именно формулировка «иные должностные лица». Необходимо уточнить, что под этим подразумевается. Решено утвердить исчерпывающий перечень должностных лиц. Статья 41о формах непосредственного осуществления местного самоуправления.

Подробно выступил глава Хангаласского района Олег Иринеев. Он озвучил свои вопросы, участники совещания задали ему как главе района свои. К примеру, для глав муниципалитетов не совсем понятно, что будет с главами наслежного уровня, как действующие главы районов будут осуществлять переход на новый уровень в соответствии с федеральным законопроектом.

Участники совещания передали депутату Государственной Думы РФ Галине Данчиковой свои предложения, уточнения и вопросы. Необходимо учесть особенности осуществления МСУ в отдельных территориях в регионах. Обозначено, что базовые объекты социальной инфраструктуры могли бы обеспечиваться федеральным бюджетом, то есть чтобы средства выделялись непосредственно муниципальным округам. Кроме того, озвучено пожелание учитывать транспортную доступность и численность населения в субъектах РФ.

В пятницу, 14 января, на расширенном заседании постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по государственному строительству и местному самоуправлению состоится рассмотрение законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».