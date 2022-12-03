Быть или не быть льготной ипотеке — решение еще не принято

ЦБ заявил о «дисбалансах» на рынке из-за льготной ипотеки

ЦБ РФ не видит необходимости в продлении программы льготной ипотеки по ставке 7% на следующий год, так как это была антикризисная мера, заявила на пресс-конференции первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, сообщает Интерфакс

«На рынке есть определенные дисбалансы, в том числе возникшие из-за этой ипотеки, поэтому ситуация требует определенной коррекции. Какими инструментами, это отдельный вопрос», — сказала она. Но никаких подробностей и предварительных результатов она не сообщила, сославшись на то, что исследование еще не закончено.

«Что будет, если эту ипотеку отменить? Мы сейчас проводим опрос банков, он еще не завершен, поэтому сейчас преждевременно комментировать, потому что мы не получили результаты и не проанализировали их», — добавила Юдаева.

По мнению директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александра Данилова, в 2023 году спрос может перераспределиться в другие ипотечные программы. Он заявил, что сейчас рассматривается вариант расширения программы семейной ипотеки, это более адресный инструмент поддержки.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил: «Мы исходим из того, что эта программа будет закончена 31 декабря».

Судя по словесным интервенциям, настрой финансово-экономического блока правительства и ЦБ РФ очень серьезный — закрыть ипотеку с господдержкой на новостройки.

О том, что ЦБ и Минфин проводят опрос банков по поводу льготной ипотеки, в конце ноября рассказывали источники Frank RG и подтвердил представитель регулятора. По словам одного из источников, решать судьбу льготной ипотеки будет не ЦБ, а Министерство финансов, потому что это вопрос федерального бюджета. Минфину предстоит договариваться по этому поводу с Минстроем, которому нужно достигать требуемых целевых показателей, добавил собеседник Frank RG. По словам другого источника, банки в отзывах не слишком оптимистичны.

Последствия льготной ипотеки — рост цен на недвижимость

Льготную ипотеку запустили весной 2020 года, в разгар пандемии коронавируса. С тех пор ее трижды продлевали, в том числе несмотря на нежелание ЦБ. В сентябре 2022 года аудитор Счетной палаты Наталья Трунова заявила, что льготная ипотека привела к большому разрыву цен на новостройки и вторичное жилье, формирует и другие «искажения» на рынке, поэтому продлевать ее после 2022 года не стоит.

По данным исследования ЦИАН, в большинстве российских городов по итогам десяти месяцев 2022 года квадратный метр на первичном рынке дороже, чем в готовом жилье. Тем не менее покупка квартиры в новостройке может обойтись выгоднее, чем на вторичке, приводит «Коммерсант» выводы аналитиков компании.

Первичный рынок, в отличие от вторичного, поддерживается льготной ипотекой и специальными программами по субсидированию ставки от застройщиков. Это позволило ценам еще немного увеличиться по сравнению с апрельскими. В сегменте готового жилья такие программы не работают, поэтому собственники ограничены в принятии решений о повышении цен. В результате «квадрат» на «вторичке» не только не вырос в цене после апреля, но даже немного подешевел.

В ноябре ценовая стагнация на вторичном рынке продолжилось «За последний месяц в целом зафиксирован минимальный рост на 0,4%», — цитирует ТАСС исследование ЦИАН.

Получается, если у покупателя есть достаточно денег на покупку квартиры без ипотеки, то в большинстве городов выгоднее брать готовое жилье.

Если же планируется брать займ, то нужно учитывать, что на вторичном рынке нет льготной ипотеки и «от застройщиков» и, соответственно, ставки по кредитам выше. То есть при покупке в ипотеку итоговая стоимость готового жилья оказывается выше, чем новостройки, сообщает Banki.ru.

Банки уже поднимают ипотечные ставки…

При этом некоторые эксперты прогнозируют в следующем году 2023 году рост ипотечной ставки. Например, ВТБ с 3 декабря повысил минимальную ставку по ипотеке на 0,5 п.п., до 10,9%, сообщили РБК в пресс-службе банка. Новые ценовые параметры распространяются на приобретение готового, строящегося жилья и программу рефинансирования. Изменение условий в ВТБ объяснили повышением рыночных ставок в ноябре.

Средние ценовые параметры по ипотеке у крупнейших игроков сегодня зафиксированы на уровне около 11%, отметили там. То есть уже выросли…

А строители против закрытия льготной ипотеки

Надо отметить, что зампред правительства РФ, курирующий строительство, Марат Хуснуллин высказывался на тему необходимости продления господдержки ипотеки на новостройки и дальше, так как при ее прекращении жилищное строительство развиваться не будет. Он даже высказывался о введении льготной ипотеки на вторичное жилье. «В ближайшее время по ипотеке планируем просить на уровне председателя Правительства, возможно, президента, собираться и находить решение. Без этого жилищное строительство развиваться не будет», — цитировала Хуснуллина ПГ.

Неопределенность на рынке российской недвижимости возрастает к концу года. Все ожидают, какие решения примет правительство РФ, в чью сторону оно возьмет — финансистов или строителей? От этого и будут «плясать» цены на рынке недвижимости и строительная отрасль.