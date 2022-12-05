Быть донором престижно и почетно!

Ко дню добровольца сотрудники МЧС России стали донорами.

Ежегодно, 5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтёра), этот день может считать своим праздником каждый, кто безвозмездно помогает обществу, не жалея сил и времени. В Якутске добровольными донорами стали более 50 сотрудников регионального управления МЧС России. Многие из них сдают кровь на регулярной основе.

Сегодня, особую важность приобретает осознание и понимание обществом необходимости системно участвовать в таком виде добровольческой деятельности, как донорство. Пожертвованная донорами кровь используется, как для переливания при сложных операциях или родах, кровотечениях, тяжелых травмах, ожогах и других заболеваниях, а также для изготовления препаратов крови.

«Донорская кровь нужна постоянно. Пожарные и спасатели, как и врачи, регулярно сталкиваются с последствиями происшествий и спасением людей. И они как никто знают, как важна помощь вовремя. Сотрудники регионального управления МЧС России активно принимают участие в добровольной сдаче крови на регулярной основе, считая, что спасать жизни можно по-разному, и сдавать кровь – один из доступных способов оказания помощи человеку, попавшему в беду»,- прокомментировал Сергей Нагула, начальник медико-психологического отдела УМТО регионального управления МЧС России.

С раннего утра сдавали кровь свыше 50 сотрудников и работников регионального управления МЧС России на территории Республики. Перед сдачей, как полагается, участники сдали все необходимые анализы и прошли осмотр врача-терапевта. Напомним, что донором может быть любой здоровый человек с 18 лет, прошедший медицинское обследование и допущенный врачом к донорству.