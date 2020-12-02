Быстрый 4G-интернет МегаФон приходит в Арктическую зону Якутии

МегаФон подготовил к запуску сеть связи 4G/LTE в поселке Оленек, административном центре Оленекского улуса, расположенном в северо-западной части Республики Саха (Якутия). Это первый населенный пункт в Арктической зоне региона, в котором появится мобильная связь четвертого поколения. Теперь более 2 000 жителей поселка Оленек, удаленного от Якутска более чем на 1000 км, получат доступ к быстрому мобильному интернету.

Обеспечить здесь 4G-скорости мобильного интернета МегаФону позволит перевод магистрального канала со спутникового канала на волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС).

Средние скорости передачи данных LTE в сети МегаФон дадут возможность жителям поселка Оленек смотреть видео в FullHD-качестве без ожидания загрузки, пользоваться соцсетями, мессенджерами, работать в интернет-браузере с большим количеством вкладок без задержки при открытии страниц. Можно будет раздавать Wi-Fi на несколько устройств, отправлять и получать «тяжелые» файлы, пользоваться цифровыми сервисами оператора.

«Якутия – один из самых цифровых регионов на Востоке России, — комментирует Наталия Ящук, директор Якутского регионального отделения МегаФона. – Жители республики очень активно пользуются мобильным интернетом, здесь очень высокий уровень проникновения смартфонов и других гаджетов, поддерживающих стандарт LTE. В 2020 году интернет-трафик в сети LTE в регионе вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с 2019-м. Сегодня мы большое значение придаем развитию сети связи четвертого поколения в удаленных населенных пунктах с небольшим населением. Важно, чтобы современные цифровые возможности были доступны всем жителям Якутии. Мы начали заранее готовить инфраструктуру к приходу ВОЛС в Оленек, и это дает нам возможность оперативно развернуть здесь сеть LTE».

В этом году МегаФон существенно увеличил покрытие сети четвертого поколения в Республике Саха (Якутия). Быстрый интернет стал доступен жителям около 40 городов, сел и поселков — в Вилюйске, одном из старейших городов республики, поселках Кызыл-Сыр, Усть-Майя, Хандыга, селе Верхневилюйск и других.

МегаФон – оператор цифровых возможностей, предлагающий решения на базе облачных технологий, IoT, Big Data. Трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. I место в рейтинге самых влиятельных компаний Интернета вещей 2018 в России по данным Rusbase.