Быстрые решения в поддержку ИТ-сектора Якутии

Время быстрых решений: Глава республики Айсен Николаев поручил поддержать компании ИТ-сектора Якутии в условиях санкций для сохранения рабочих мест, сообщает тгк #объясняемреспублика_саха:

Процесс пошел! В ближайшей корректировке бюджета республики будет выделено 300 млн рублей. Сегодня руководитель венчурной компании «Якутия» Василий Ефимов заявил, что они готовы начать финансовую поддержку раньше принятия корректировки в бюджет — Совет директоров уже принял соответствующее решение. Кто может получить поддержку — в видео!

Фото: тгк #объясняемреспублика_саха: Источник: тгк #объясняемреспублика_саха:

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