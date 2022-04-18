Быстрое открытие расчётного счёта ООО в банке Тинькофф

Каждый банк предлагает свои услуги по открытию расчётного счёта. Но не каждый предлагает такие выгодные условия как банк Тинькофф, который предлагает не только открыть счет для ООО, а ещё получить различные бонусы от компаний партнёров банка. Каждый бизнесмен сможет найти для себя подходящее предложение, как по выгодной стоимости, так и совершенно бесплатно. И это тоже стимулирует спрос на предлагаемую банком услугу по открытию счёта.

Преимущества открытия счёта в Тинькофф

Предприниматели, которые решили открыть расчетный счет в банке Тинькофф, получают много преимуществ. К основным плюсам можно отнести следующие пункты:

совершенно безвозмездное открытие счёта;

выгодные бонусы от банковских партнёров;

обслуживание клиентов проводится круглые сутки каждый день;

по любым вопросам можно обратиться к персональному менеджеру;

обслуживание счёта осуществляется без комиссии;

для проведения финансовых операций разработано удобное приложение;

предлагается услуга по обмену данными;

расчётный счёт открывается в день подачи заявки;

снятие и внесение денежных средств без комиссий;

предлагается выгодный овердрафт;

есть услуга проверки контрагентов перед отправкой оплаты;

есть выгодные карты для бизнеса;

предлагается услуга по бухгалтерскому обслуживанию;

зарплатные карты выдаются бесплатно;

есть возможность подключения к системе зарплатного проекта;

можно открыть валютный счёт;

предлагаются услуги по подготовке к государственным закупкам;

можно заказать услугу по оборотному кредиту;

предлагается качественный и надёжный эквайринг;

есть услуги по кредитованию покупателей.

Используя перечисленные преимущества и ряд других плюсов, предприниматель сможет быстрее развивать свой бизнес, экономить денежные средства на предлагаемых партнёрами банка услугах, а также сможет получать больше прибыли. Поэтому данная услуга так пользуется популярностью.

Почему счёт ООО открывают в Тинькофф

Многие предприниматели пользуются услугами банка Тинькофф по разным причинам. В основном это связано с оперативностью открытия счёта, а также дополнительными бонусами, которые может получить предприниматель. Например, одним из востребованных бонусов является получение услуг от партнёров банка. Например, можно со скидкой заказать рекламу или получить её совершенно бесплатно. Кроме этого есть масса других предложений, которые необходимы для развития бизнеса и предприниматели охотно их используют. Что в свою очередь выгодно банку, его клиентам и партнёрам.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк»

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