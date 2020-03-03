Быстро и удобно. Подтвердите ОКВЭД в офисе Алмазэргиэнбанка

Подтвердить ОКВЭД можно в офисе Алмазэригэнбанка в Якутске на проспекте Ленина, д. 1 – в окнах МФЦ для Бизнеса, сообщил директор Департамента корпоративного бизнеса Федор НОГОВИЦЫН.

Как отметил директор департамента, ежегодно до 15 апреля организации-страхователи должны подтверждать основной вид деятельности. По коду вида деятельности, который указан как основной, Фонд социального страхования устанавливает ставку для страховых взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний.

«Для удобства наших клиентов АЭБ осуществляет прием заявлений на подтверждение ОКВЭД в головном офисе на проспекте Ленина, 1. Очень важно успеть подать документы в срок, чтобы потом не пришлось платить взносы по максимальной ставке. Ведь Фонд социального страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) автоматически отнесёт организацию к тому виду деятельности, для которого установлен самый высокий класс профессионального риска», — сказал Федор Ноговицын.

Директор Департамента корпоративного бизнеса напомнил, что основной вид деятельности – это тот, который по итогам предыдущего года имеет наибольший удельный вес. Его код и нужно указать в справке и заявлении. Некоммерческие организации основной вид деятельности определяют по наибольшему количеству занятых работников.

Необходимые документы:

· Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности;

· Справка-подтверждение основного вида экономической деятельности;

· Копия пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год.

Время работы окон МФЦ для Бизнеса в АЭБ: ежедневно с 09:00 до 18:00 часов, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Выходные: суббота, воскресенье.

Также банк осуществляет предварительную запись по оказанию услуг МФЦ для бизнеса по телефону бесплатной круглосуточной горячей линии: 88001003422.