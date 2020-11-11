Быстро и просто: Онлайн-заявка на кредит в Алмазэргиэнбанке

Для того чтобы подать заявку на кредит, включая “дальневосточную ипотеку”, не нужно идти в банк. Сделать это можно прямо на сайте АЭБ credit.albank.ru и уже на следующий рабочий день получить ответ кредитного менеджера. На весь процесс уйдет лишь несколько минут вашего времени.

Заявку на сайте банка можно оставить на три предложения – потребительский кредит на любые цели без обеспечения “Простые решения”, программу рефинансирования кредитов, кредитных карт и овердрафтов“Перезагрузка” и “Дальневосточную ипотеку”.

Шансы на одобрение кредитной заявки будут высоки, если вы соответствуете требованиям банка: российское гражданство, возраст не моложе 21 года, постоянная регистрация в районе присутствия банка, непрерывный стаж от 3 месяцев и регулярный доход, а также отсутствие просроченной задолженности по действующим кредитам.

“Онлайн-заявку Алмазэргиэнбанк рассмотрит в течение дня, и с момента ее одобрения клиент может подойти в ближайший операционный офис банка в удобное время. При всей простоте оформления мы предлагаем весьма выгодные условия кредитования, хорошие конкурентные процентные ставки, суммы и сроки по кредитам. Например, при оформлении заявки онлайн на кредит “Простые решения” у нас действует скидка на процентную ставку, что сразу сделало его одним из самых востребованных продуктов нашего банка”, — отметила начальник управления кредитования физических лиц департамента розничного бизнеса Алмазэргиэнбанка Саргылана Бойлохова.

Погашать кредит можно любым удобным способом: в кассах и банкоматах банка, а также в интернет-банке или мобильном приложении “АЭБ Онлайн 2.0”.

Воспользуйтесь возможностью и подайте онлайн -заявку на кредит прямо сейчас по ссылке: credit.albank.ru!

Подробно ознакомиться с паспортами продуктов вы можете на сайте АЭБ www.albank.ru во вкладке “Частным клиентам” — раздел “Кредитование” — “Потребительский кредит”, а также у операторов бесплатной круглосуточной горячей линии банка по номерам: +7 (4112)34-22-22 и 8-800-100-34-22.