Быстринский ГОК ищет подрядчиков для обслуживания и ремонта оборудования обогатительной фабрики

Одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Забайкальского края, Быстринский ГОК («Норильский никель»), объявляет о начале тендера на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту основного оборудования обогатительной фабрики.

Для долгосрочного контракта предприятие ищет подрядную(ые) организацию(и) с опытом обслуживания следующих типов оборудования:

грохоты;

дробилки;

ленточные конвейеры;

питатели (пластинчатые, ленточные);

пульпоотделители и пульпопроводы;

шламовые насосы;

элеваторы и другое оборудование обогатительной фабрики.

Быстринский ГОК является стабильным и гарантированным заказчиком перечисленных услуг. Предприятие заинтересовано в прозрачных коммерческих отношениях, исключающих коррупционные схемы и злоупотребления. Комбинат открыт новым партнерам в сфере производственных услуг и готов рассматривать различные варианты сотрудничества в этих направлениях.

Цель компании – взаимовыгодные долгосрочные коммерческие отношения на основе высокого качества, справедливой цены, своевременного выполнения работ и оказания услуг.

Если Вы готовы принять участие в тендере на данные услуги, просим Вас обращаться по почте SmolinVA@nornik.ru, и по телефонам в рабочее время (Чита): 8 (3022) 219-800 (доб. 3221); 8-914-440-0671.

Релиз не является официальным документом, объявляющим о начале закупочной процедуры, и не должен рассматриваться как предложение на заключение договора.