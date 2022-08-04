04.08.2022
16:50
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Общество

Быстринский ГОК ищет подрядчиков для обслуживания и ремонта оборудования обогатительной фабрики

Одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Забайкальского края, Быстринский ГОК («Норильский никель»), объявляет о начале тендера на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту основного оборудования обогатительной фабрики.

Для долгосрочного контракта предприятие ищет подрядную(ые) организацию(и) с опытом обслуживания следующих типов оборудования:

грохоты;
дробилки;
ленточные конвейеры;
питатели (пластинчатые, ленточные);
пульпоотделители и пульпопроводы;
шламовые насосы;
элеваторы и другое оборудование обогатительной фабрики.

Быстринский ГОК является стабильным и гарантированным заказчиком перечисленных услуг. Предприятие заинтересовано в прозрачных коммерческих отношениях, исключающих коррупционные схемы и злоупотребления. Комбинат открыт новым партнерам в сфере производственных услуг и готов рассматривать различные варианты сотрудничества в этих направлениях.

Цель компании – взаимовыгодные долгосрочные коммерческие отношения на основе высокого качества, справедливой цены, своевременного выполнения работ и оказания услуг.

Если Вы готовы принять участие в тендере на данные услуги, просим Вас обращаться по почте SmolinVA@nornik.ru, и по телефонам в рабочее время (Чита): 8 (3022) 219-800 (доб. 3221); 8-914-440-0671.

Релиз не является официальным документом, объявляющим о начале закупочной процедуры, и не должен рассматриваться как предложение на заключение договора.

Источник: SmolinVA@nornik.ru

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