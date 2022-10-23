23.10.2022
06:29
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ААР АЙЫЫ ИТЭҔЭЛЭ

Быстaх хомуурга барбыт уолаттарбытыгар алгыс ыытыллынна

Сунтаар улууһуттан быстах хомуурга барбыт уолаттарбыт тустарыгар алгыс ыытылынна. Алгыһы Айыы Арчытын дьиэтигэр, улахан алгысчыт, ЯКОВЛЕВА Августина Ильнична ыытта. Манна ийэлэр, эбээлэр, “Алгыс” ветераннар кулууптарыттан 13 киһи кыттыыны ылла.

Источник: https://suntar-olonkho.saha.muzkult.ru/news/85568470

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