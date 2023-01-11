Экс-глава Управы Центрального округа Якутска о переезде: Кроме работы ничего не видела

Экс-руководитель Центрального округа столицы Дина Николаева поделилась в соцсети причинами, подтолкнувшими к переезду.

Напомним, что семья Дины Олеговны недавно уехала в Северный Кипр. Это оказалось не спонтанным, а выстраданным решением. К переезду она готовилась два года. В мэрии Якутска же проработала 15 лет.

Сегодня она рассказала о причинах, подтолкнувших к серьезному шагу, рассказала о нагрузке в мэрии Якутска:

«Я была замужем за работой. Это как войти в «сон». Не видишь ничего другого, ни мужа, ни детей. Даже на вопрос подруг «как дела?» отвечала примерно так: «Строим канализационный объект». Дина, бут эрэ диэбитэ биир дьуегэм биирдэ (Мне как-то сказали: Дина, проснись).

Но я трудоголик, не могу что-то делать спустя рукава. Я получала огромное удовольствие от работы. Жила на работе. Считала, что знаю все проблемы города, умею их решать. Оказалось, знаю все — это путь к деградации.

Карьера складывалась удачно. Заслужила большие звания «Почетный работник ЖКХ Якутии», «Почетный работник ЖКХ Якутска». Затем последовало новое назначение. Задавала себе вопросы: а что дальше? Примерно представляла, как дальше можно построить карьеру. Но…».

При этом тело давало сигналы о том, что надо что-то менять в жизни: «Но характером я борец. Поэтому несмотря ни на что, работа была в приоритете. Никаких больничных. Ел да тур».

Как признается Николаева, во время пандемии коронавируса было особенно сложно. Она занималась захоронениями:

«Ковид показал нам всем, что самое важное — это семья. Ни работа, ни карьера. Во время ЧС мы сильно работали. Курировала разные направления, в том числе и захоронения умерших от ковид.

Были дни, когда наши предприятия не справлялись. Хоронить нужно было по спецтребованиям и так далее. Каждый день звонят и отчитываются по количеству смертей и по существующим проблемам, которые надо решать.

От ежедневного напряжения постоянные боли в сердце. Работаешь, как военный, и также требуешь. Наши работники барахсанушки молодцы, все справлялись. Очень тяжелая психологически работа. До сих пор иногда от этих воспоминания ком в горле стоит».

Тогда же нагнеталась ситуация с собаками в Якутске. Дина Николаева разместила фото, где они проводят отлов голыми руками.

«В те годы не было стабильности и уверенности на работе. Постоянные проверки, потом увольнения. Непонятно, когда придет твоя очередь. Свои же направляют жалобы в разные органы».

Также Дина призналась, что после смерти близкого человека поняла, что может жить совсем иначе.

«Сейчас немного жалею, что не рисковала, когда была еще чуть моложе, но тогда были другие установки. К 37-ми годам начала задавать вопросы: А что дальше? Какие у нас планы на будущее?».

Ранее Николаева сообщала, что отработала на совесть:

«Пришла в мэрию молодой девушкой, ухожу зрелой женщиной. 15 лет пролетели как миг. Другого, чем служить обществу, не знала. Отработала на совесть, старалась на полную катушку. Получила огромное удовольствие от результатов своей работы и моей команды. Около 10 лет простояла у руля городского ЖКХ. Получила огромнейший опыт».