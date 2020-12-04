Быки-близнецы Оотой и Тоотой – победители конкурса красоты

В Телейском наслеге Чурапчинского улуса прошло необычное мероприятие – онлайн-конкурс красоты среди крупного рогатого скота «Симэммит мааныкай» в рамках празднования Дня сельского хозяйства в селе.

«Инициатором стали Дом народного творчества «Аартык» имени А.С. Бродникова, так как в прошлом году такой же конкурс проводился среди наших сельчан, а в связи с пандемией мы решили сделать конкурс для всех открытым. Открытый конкурс произвел фурор среди населения. Участвовали из разных уголков нашей республики: Чурапчинского, Мегино-Кангаласского, Таттинского, Амгинского, Горного, Нюрбинского, Момского, Абыйского, Усть-Янского улусов. Очень многие творчески подошли и принарядили своих кормильцев. Так получилось, что победителями стали символы наступающего года — быки-близнецы Оотой и Тоотой из села Баяга Таттинского улуса», — рассказал глава наслега Игорь НИКОЛАЕВ.

Село не случайно выбрали площадкой для конкурса, ведь 2/3 его жителей трудятся на производстве молочных продуктов. Наслег ежегодно перевыполняет планы по заготовке молока. В этом году ввели в производство семь коровников.

«В нашем наслеге трудятся около 20 фермеров. Зная, что в следующем году вступает в силу новый закон о сельском хозяйстве и получая меры поддержки от правительства республики сельчане всеми путями хотят сохранить поголовье скота», — рассказал глава наслега.

Он отметил, что заготовлено 80 % от плановых показателей кормов. По поручению главы улуса Андрея НОГОВИЦЫНА оперативно проведена работа по приобретению и завозу недостающего объема сена на зиму, подаче заявки на поддержку в виде возмещения денежными средствами.