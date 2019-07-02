Бывший зек нашел телефон, теперь ему грозит 6 лет тюрьмы

В дежурную часть ОМВД России по Нюрбинскому району Якутии обратился 50-летний мужчина с заявлением о краже денег с банковской карты. По словам потерпевшего, недавно он потерял свой сотовый телефон, но не придал значения, потому что сотовый был дешевым. Но заявитель забыл, что к номеру телефона прикреплена банковская карта, на счету которой было 100 000 рублей.

Благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска часть средств потерпевшего удалось спасти. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 34-летнего ранее судимого мужчину.

Как выяснилось, подозреваемый нашел потерянный телефон. С помощью услуги «мобильный банк» он похитил деньги с банковского счета потерпевшего. 40 500 рублей он успел потратить на покупку алкоголя и продуктов питания.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.