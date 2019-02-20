Бывший глава наслега обвиняется в хищении и служебном подлоге

Следственным отделом по Ленскому району завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего главы поселка Ярославский Ленского района в совершении трех эпизодов хищения и служебного подлога.

Следствием установлено, что в период с января 2016 по октябрь 2017 года обвиняемый, будучи недовольным своим материальным положением, совершил хищение бюджетных средств наслега.

Как установлено следствием, экс-глава заключал договоры с индивидуальным предпринимателем, не осведомленном о преступных намерениях главы, по выполнению текущего ремонта жилого фонда, поселковых дорог, а также по расчистке снега с крыш жилых домов.

В последующем на основании изготовленных обвиняемым фиктивных финансовых документов на счет индивидуального предпринимателя перечислялись денежные средства, которые он передавал главе. Работы по составленным договорам не проводились, а денежными средствами глава муниципального образования распоряжался по своему усмотрению.

Как установили следователи, всего за указанный период действиями обвиняемого причинен ущерб на сумму около 250 тысяч рублей. В ходе расследования в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба на движимое имущество обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверок, проведенных прокуратурой и подразделением УЭБиПК МВД по РС (Я).