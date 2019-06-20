Бывшие мэры Якутска приедут на ысыах Туймаады

На нынешний ысыах Туймаады ожидаются почетные гости, в том числе и бывшие мэры Якутска, стало известно SakhaLife.

Юрий ЗАБОЛЕВ приедет с супругой Евгенией Васильевной. Приезд Юрия Вадимовича понятен, ведь человек его команды, бывший заместитель мэра Сардана АВКСЕНТЬЕВА теперь выступает в роли радушной хозяйки ысыаха Туймаады.

Ожидается и его предшественник Илья МИХАЛЬЧУК. Впервые Илья Филиппович получил приглашение на ысыах Туймаады после своего отъезда из Якутии от Айсена НИКОЛАЕВА, когда тот был мэром Якутска. И нынче бывший градоначальник посетит любимый праздник.

Будут и другие почетные гости ысыаха Туймаады.