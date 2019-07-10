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Были на ысыахе, взяли курники себе и детям…

Болезни бывают сезонными, к примеру, грипп и ОРВИ, а бывают и «праздничными». По степени распространенности в праздники и после них лидируют, как говорят врачи, пищевые отравления. Вот и для семьи Диодоровых главный летний праздник якутян вылился в неделю лечения в инфекционной больнице.

— Мы всей семьей 29 июня были на городском ысыахе, подхватили кишечную инфекцию (ели курники), и на другой день все слегли – понос, рвота, высокая температура, лихорадка, — рассказывает Сергей ДИОДОРОВ. — Вызвали участкового врача, она назначила лечение с сказала, чтобы в случае ухудшения мы вызывали «скорую». Вечером того же дня мы с супругой поняли, что ситуация намного серьезнее, чем нам вначале представлялось, и нужно срочно вызывать скорую помощь. «Скорая» увезла всех троих девочек в Детскую инфекционную больницу.

Я попросила прокомментировать ситуацию врача-педиатра отделения бактериально-диагностических инфекций Детской инфекционной клинической больницы Анжелику ОСТРЕЛИНУ.

— У детей был сальмонеллез, — говорит Анжелика Олеговна. – При поступлении состояние девочек мы оценили как среднетяжелое, наблюдались симптомы токсикоза и экзикоза, высокая температура. Были сделаны все необходимые анализы – кровь, моча, кал. По клиническим данным был предположен диагноз «бактериальная кишечная инфекция».
Диагноз на основании результатов баканализа кала подтвердился. Проведена антибактериальная терапия, дезинтоксикация. На третий день лечения наступило улучшение самочувствия, прошла лихорадка, нормализовались стул и аппетит. Дети выписаны в удовлетворительном состоянии с дальнейшими рекомендациями по питанию и лечению.

Благодаря своевременному обращению к врачам и адекватному лечению девочки на сегодняшний день, к счастью, здоровы, а их папа просит передать благодарность медицинскому персоналу Детской инфекционной.

— В течение недели дети получили очень хороший курс лечения, девочкам провели полноценное обследование, три дня все трое лежали под капельницей, — делится Сергей. — В отделении чисто, аккуратно, везде порядок, питание хорошее. Нам очень понравилось внимательное, доброжелательное отношение персонала больницы.

Мы с супругой приносим свою благодарность коллективу больницы, главному врачу Владимиру Владимировичу БОГДАШИНУ, лечащему врачу Анжелике Олеговне ОСТРЕЛИНОЙ, главной медсестре кишечного отделения Марии Ивановне ТЕРЕНТЬЕВОЙ, всем медсестрам, нянечкам, санитарам. Спасибо вам большое за созданный в отделении климат, доброжелательность и профессионализм. Мы испытали это на себе и уверены, что благодаря такому отношению персонала ваши пациенты выздоравливают быстрее.

Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА.
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