Бычков подчеркнул персональную ответственность министра строительства Кылатчанова
Вопросы завершения строительства проблемных объектов на территории Якутии рассмотрели на очередном заседании межведомственной рабочей группы под руководством первого заместителя Председателя Правительства республики Кирилла Бычкова. В заседании приняли участие представители компаний-застройщиков, республиканских и федеральных ведомств.
«Сегодня в Едином реестре проблемных объектов состоят 10 объектов. За этот год благодаря совместным усилиям мы исключили из реестра 4 объекта и 291 дольщика», – отметил Кирилл Бычков.
Речь идёт о двух объектах застройщика «Черов и К» и одному объекту застройщика «Симиир», по которым дольщики получили компенсации из федерального фонда. Также завершены 3 очередь застройки квартала 23 и 2 этап строительства жилого дома № 5 в Якутске.
Как сообщил Кирилл Бычков, до конца года из реестра исключат ещё два объекта компании «Симиир» (дом №3, дом №5) и 179-квартирный жилой дом по ул. Каландаришвили.
На заседании отдельно по каждому объекту рассмотрели проблемные вопросы и пути решения по строительству жилых домов от застройщиков СПФ «Черов и К», РОФ ПИП «ИИТИИ» в Чурапчинском районе и коммерческих объектов ООО «Рост», ООО СК «Чороон».
По некоторым объектам существует необходимость межевания, возврата земельных участков, в ряде объектов из-за банкротства застройщика произведена замена застройщика, также используется механизм выплаты компенсаций через Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства.
Как подчеркнул Кирилл Бычков, главная задача рабочей группы – не просто решать имеющиеся проблемы с застройщиками, но и действовать на опережение. «Если появляются вопросы, необходимо немедленно обращаться в республиканский Минстрой, мы готовы рассматривать эти вопросы даже вне межведомственного заседания. Не доводите до рисков, не увеличивайте количество проблемных объектов», – сказал первый вице-премьер, обращаясь к представителям застройщиков.
Кирилл Бычков подчеркнул персональную ответственность министра строительства РС (Я) Павла Кылатчанова за соблюдение заявленных сроков и выполнение принятых участниками совещания обязательств.
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