Бясь-Кюёль: семье Саввиных вручили ключи от нового дома

Ключи от первого вновь построенного дома для пострадавших от лесного пожара жителей села Бясь-Кюёль Горного улуса 28 сентября вручены семье Екатерины Дмитриевны и Алексея Алексеевича САВВИНЫХ.

Именно их дом отстроен одним из первых в микрорайоне «Кэскил» села Бясь-Кюёль.

Напомним, 7 августа верховой пожар перекинулся на село, охватил огнём микрорайон «Кэскил», в результате чего люди потеряли свои дома и имущество. Огонь уничтожил более 30 домов и 8 хозяйственных построек.

Екатерина и Алексей Саввины получили ключи от нового благоустроенного дома из рук главы республики Айсена НИКОЛАЕВА.

Глава республики отметил, что 20 августа была установлена первая свая первого дома для пострадавших от пожара жителей села Бясь-Кюёль, положившая начало отстройке микрорайона.

«Тогда многие не верили, что за столь короткое время мы сможем построить новые дома, но сегодня мы видим, что по всему селу ведётся активное строительство. Это ещё раз доказывает, что мы вместе, объединив усилия, можем преодолеть все трудности», — отметил Ил Дархан.

Айсен Николаев выразил слова благодарности всем жителям села, огнеборцам, добровольцам, всем, кто воспринял беду жителей села Бясь-Кюёль как свою, кто не остался в стороне от помощи пострадавшим жителям. Это сотни и тысячи якутян, трудовые коллективы и организации. Кто-то перечислил денежные средства, кто-то оказал помощь вещами, продуктами, техникой, а кто-то лично приезжал в село для оказания помощи на месте. Огромную благодарность Ил Дархан выразил руководству компаний «АЛРОСА» и Роснефть, которые откликнулись на нашу просьбу и приняли решение направить 200 млн и 25 млн рублей на строительство новых домов, восстановление села.

Он также выразил уверенность, что в новом доме Саввиных будут царить только радость и счастье, а заново отстроенный микрорайон «Кэскил» в полной мере оправдает своё название и станет ещё более комфортным для проживания.

От имени всех жителей республики Айсен Николаев поблагодарил добровольческий штаб, который объединил якутян для оказания посильной адресной помощи пострадавшим от пожара жителям села Бясь-Кюель. Штаб собрал 7 млн 800 тысяч рублей, эти средства будут направлены семьям для обустройства быта.

Глава Горного улуса от имени жителей села Бясь-Кюёль выразил слова благодарности в адрес руководства и правительства страны и республики. Он отметил, что сразу после пожара уже 8 августа был образован оперативный штаб во главе с первым заместителем председателя правительства республики Дмитрием БЕРДНИКОВЫМ. «Это позволило оперативно принять меры по оказанию финансовой поддержки пострадавшим и начать аварийно-восстановительные работы по отстройке села Бясь-Кюель», — сказал он.

Екатерина и Алексей Саввины поделились, что очень рады и счастливы получить ключи от своего нового благоустроенного дома.

«Наш дом очень светлый, уютный и построен на совесть. Сейчас для нас начнутся приятные хлопоты, будем обживаться. Конечно, пережить пожар – очень тяжелое испытание, но мы выстояли. Спасибо федеральным и республиканским властям, лично президенту страны Владимиру ПУТИНУ и главе республики Айсену Николаеву, всем строителям и тем, кто оказал нам посильную помощь. Это помогло нам не отчаяться и понять, что мы не одни в постигшем нас несчастье», — сказала Екатерина Саввина.

Дом семьи Саввиных стал первым из 34-х домов, построенных в пострадавшем от лесного пожара селе Бясь-Кюёль. Здесь продолжаются аварийно-восстановительные работы, которые идут по графику и завершатся к 15 октября. Площадь возводимого жилья будет соответствовать площади уничтоженных огнём домов.