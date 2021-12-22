Бясь-Кюёль: До конца недели подрядчик устранит все замечания

Сегодня в селе Бясь-Кюёль Горного улуса для установления причин холодного пола в доме №12 по ул. Кэскил работала комиссия, в состав которой вошли: специалист службы государственного заказчика Якутии Юрий Петухов, главный инженер Дирекции единого заказчика Горного улуса Иван Александров и директор подрядной организации ООО «СТК» Анатолий Заболоцкий.



В ходе проверки в нескольких местах выявлены незначительные отклонения и подрядчику поручено в кратчайшие сроки до 26.12.2021 г. их устранить в рамках гарантийных обязательств. Договором предусмотрено, что в течение 3 лет подрядчики, возводившие дома, обязаны устранять все выявленные в ходе эксплуатации замечания.



В с. Бясь-Кюёль построены новые дома. Они все благоустроенные с газовыми котлами. Ранее благоустройство и газовое отопление было не во всех домах и не все жители имеют навык эксплуатации. Поэтому для оперативного устранения замечаний и обслуживания оборудования, системы отопления в селе постоянно находится специалист.



Ранее хозяин дома, где холодные полы, не обращался ни к подрядчику, ни к специалисту службы госзаказчика.