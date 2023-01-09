Происшествия
Бясь-Кюель остался без света!
В Якутии село Бясь-Кюель осталось без света из-за повреждения линии электропередач
В настоящий момент ведутся восстановительные работы.
Сегодня, 9 января, в 8:52 произошло аварийное отключение электроэнергии в селе Бясь-Кюель Горного района. В настоящий момент ведутся восстановительные работы. Об этом ЯСИА сообщил руководитель ЕДДС района Айсен Стручков.
«Аварийное отключение произошло из-за нестабильного электроснабжения, повреждены линии Кюерелях — Бясь-Кюель. Бригада Бердигестяхской РЭС выехала на место для ремонта. В 9:00 утра выехала бригада энергетиков из трёх человек и одной единицы техники. В 10:00 на место дополнительно отправилась бригада из пяти человек и одной единицы техники», — рассказал Айсен Стручков.
По его словам, отопление домов на данный момент происходит за счёт генераторов. «Заявок о том, что в каком-либо доме нет дополнительных источников электроэнергии, не поступало», — уточнил руководитель ЕДДС Горного района.
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