09.01.2023
12:25
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Происшествия

Бясь-Кюель остался без света!

В Якутии село Бясь-Кюель осталось без света из-за повреждения линии электропередач

В настоящий момент ведутся восстановительные работы.

Сегодня, 9 января, в 8:52 произошло аварийное отключение электроэнергии в селе Бясь-Кюель Горного района. В настоящий момент ведутся восстановительные работы. Об этом ЯСИА сообщил руководитель ЕДДС района Айсен Стручков.

«Аварийное отключение произошло из-за нестабильного электроснабжения, повреждены линии Кюерелях — Бясь-Кюель. Бригада Бердигестяхской РЭС выехала на место для ремонта. В 9:00 утра выехала бригада энергетиков из трёх человек и одной единицы техники. В 10:00 на место дополнительно отправилась бригада из пяти человек и одной единицы техники», — рассказал Айсен Стручков.

По его словам, отопление домов на данный момент происходит за счёт генераторов. «Заявок о том, что в каком-либо доме нет дополнительных источников электроэнергии, не поступало», — уточнил руководитель ЕДДС Горного района.

Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА

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