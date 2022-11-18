Бутылкой по голове: Жителя Коми будут судить за убийство в Усть-Нере

Прокуратура Оймяконского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Республики Коми. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, обвиняемый в августе 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в п. Усть-Нера в квартире своего знакомого, на почве возникших неприязненных отношений, с целью причинения тяжкого вреда здоровью, нанес потерпевшему не менее 6 ударов по голове пустой бутылкой из-под алкоголя.

В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание до 15 лет лишения свободы.