Бутлегеры продолжают продавать алкоголь из салонов автомобилей 

В Якутске полицейскими в ходе профилактической операции «Быт» изъято более 900 литров алкогольной продукции

В г. Якутске в ходе оперативно-профилактической операции «Быт» полицейскими МУ МВД России «Якутское» выявлены 23 факта незаконного оборота алкогольной продукции. Всего изъято 968 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Так, участковыми уполномоченными полиции совместно с отделом по экономической безопасности и противодействию коррупции МУ МВД России «Якутское» выявлены 17 фактов реализации алкоголя с нарушением установленного времени продажи в продуктовых магазинах и пивных барах.

Также полицейскими МУ МВД России «Якутское» установлены 4 факта реализации алкогольных напитков из салонов автомобилей возле домов, расположенных на ул. Лонгинова, Петра Алексеева и Дзержинского. Кроме этого, продавцы магазинов по ул. Петра Алексеева и Семена Данилова, осуществили розничную продажу алкогольной продукции, не принадлежащей магазину, без соответствующего разрешения на продажу алкогольной продукции.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст.14.2 «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена» и по ст. 14.17.1 «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами» Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению незаконной реализации алкогольной продукции продолжаются.