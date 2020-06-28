28.06.2020
17:05
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Происшествия
Бушует пожар около популярной турбазы Курулуур
Лесной пожар действует недалеко от турбазы Курулуур в Хангаласском районе республики, передает телеканал Якутия 24 со ссылкой на пресс-службу Минэкологии региона. «Пожар действует в восьми километрах от села Тит-Эбя. Ведутся работы по тушению», – сообщили в ведомстве. На месте работают 43 сотрудника лесопожарных формирований и три единицы техники.
Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/priroda/lesnoj-pozhar-voznik-ryadom-s-mestnostyu-kuruluur-v-xangalasskom-rajone-yakutii
Источник: yk24.ru
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