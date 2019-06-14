Бурый медвежонок Умка поселился в зоопарке «Орто Дойду»

Спасенного в Олекминском улусе медвежонка 13 июня доставили в Якутск.

Новым домом для Умки, спасенного со льдины 15 мая в селе Урицкое Олекминского района Сергеем Сударенко, станет республиканский зоопарк «Орто Дойду». По словам представителя зоопарка, состояние медвежонка стабильное.

«Изначально он был очень напуган, потому что вокруг люди, шум. Скорее всего, медвежонок останется унас, так как в других российских зоопарках много своих бурых медведей», — поделилась Наталья Сафронова. Медвежонок будет находиться на карантине несколько дней, добавила она.

Напомним, что в зоопарке «Орто Дойду» планируется постройка просторных вольеров для медведей.