Бурятский лама: В Год Зайца жить, как прежде, уже не получится…



Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» в Бурятии Еши Намжил лама дал прогноз на 2023 год. Он отмечает, что предстоящий год – это год синеватого Зайца в стихии Воды. Год благоволит людям, родившимся в годы Свиньи и Овцы.Его настоящее имя — Олег Намжилов, но большинство его поклонников знают его как Еши Намжил, ламу из Курумканского дацана Бурятии. Он широко известен своими прогнозами и предсказаниями. Лама ведет свои странички в популярных соцсетях, многие ждут его астрологические прогнозы. Буддийскими практиками он занимается более 25 лет. Он каждый день посвящает несколько часов соцсетям, т.к. знает, что люди ждут, для кого-то это важно, но чтобы составить зурхай, нужно много времени и сил, нужно сосредоточиться, чтобы прочувствовать психологическую характеристику дня. Кроме этого он пишет книги.

Как пишет лама, Заяц — это символ успешности, прагматичности, честолюбия и даже некоторой приспосабливаемости. Ради избранного дела он готов измениться и изменить всё вокруг, может легко начать всё сначала. Характер года, склонности людей, энергетика природы будут иметь сходство с таким пониманием этого животного.

В материальном плане первые полгода ожидаются более-менее устойчивыми, далее все прогнозы будут ухудшаться. Прежнего изобилия не будет, всем придётся экономить, запасаться впрок и искать альтернативные источники дохода. В некоторых регионах планеты наступит настоящий голодомор.

«Год Зайца заставит многих пересмотреть свои взгляды, приоритеты, жизненные принципы и ориентиры. Жить, как прежде, уже не получится, в той или иной мере всем придётся подстраиваться, перестраиваться, приспосабливаться. Год Зайца благоволит прагматичным, честолюбивым и гибким людям, умеющим перестроиться в нужный момент. Главное – нужно держаться всем вместе, друг друга. Таковы примерные характеристики наступающего года», — заключил Еши Намжил лама и добавил, что возможно, данный прогноз придётся корректировать во второй половине года.

Успешными будут те, кто сумеет подстроиться под каждый момент, каждую меняющуюся ситуацию. Ещё больше возрастёт пропасть между враждующими сторонами, идеологиями, группировками. Эта вражда обострится и примет максимальный размах. Пожалуй, больше станет «горячих точек» на Земле, или имеющиеся вооружённые конфликты приобретут более интенсивный характер. Разобщённые будут рассеяны, год как бы поставит перед выбором – к какой группе, идеологии или стороне примкнуть. Одиночкам не выжить, не добиться чего-либо серьёзного. Сильные многочисленные группы будут задавать тон, перемены, будут «делать погоду». Год увеличит различия, обнажит нутро, истинное лицо друга и врага. Ради победы, ради всеобщего признания своей правоты многие пойдут ва-банк. Большие перемены очень возможны, особенно если отдельные лидеры будут далеки от своего народа», — прогнозирует Еши Намжил лама.

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