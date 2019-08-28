28.08.2019
20:56
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Общество

Бурятские шаманы раскритиковали якутского шамана, идущего в Москву

В Улан-Удэ религиозная организация шаманов «Тэнгэри» встретила известного якутского шамана, который «идёт изгонять демона из Путина». 

Встреча прошла не совсем дружеская, но интересно, что большинство комментаторов в паблике «Весь Улан-Удэ», где опубликовано видео, вступились за якутского шамана, сообщив, что им «стыдно за своих шарлатанов».

https://www.instagram.com/p/B1swzo8oI9o/
Источник: https://www.instagram.com/p/B1swzo8oI9o/
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